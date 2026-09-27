بعد أزمات حسام حسن.. مُحلل رياضي يُحذّر من تكرار سيناريو 2010 مع منتخب مصر

أكد عبداللطيف الدوماني، محلل برنامج "ستاد مصر"، أن الأجواء الحالية حول منتخب مصر تثير القلق، متمنيًا عدم تأثيرها على مسيرة الفراعنة، خاصة بعد النتائج التي حققها المنتخب في كأس العالم.

وقال الدوماني، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "نتمنى إن اللي بيحصل حاليًا ما يكونش سبب في سقوط منتخب مصر، ويحصل "دروب" مثلما حدث عقب أمم إفريقيا 2010، ونخشى من تكرار ذلك بعد نتائجنا في كأس العالم".

وأضاف: "جماهير مالية كفر الزيات كانت السند للفريق وداعمًا كبيرًا للفريق، والفوز على المنصورة نتيجة كبيرة ومفاجئة، والمنصورة نتائجه في الفترة الأخيرة أصبحت سيئة، وأصبح الفريق في أزمة، خاصة أنه غادر كأس مصر أمام فريق درجة ثانية، ونتمنى عودته لوضعه الحقيقي".

وتابع: "الكرة ملهاش كبير، وحرس الحدود فرط في نقطتين بعد التعادل مع ديروط، آخر الدوري، وتشعر إن اللاعبين كانوا نازلين ضامنين المباراة".