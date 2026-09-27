ردًا على الشائعات.. الزمالك يحسم الجدل حول أموال حسام عبدالمجيد

قالت الإعلامية دينا سليم إن دخل القسط الأول من عائد بيع حسام عبد المجيد خزينة نادي الزمالك، وتم توجيه قيمته بالكامل إلى بنود تخص قطاع كرة القدم، ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن عدم الاستفادة من أموال الصفقة في دعم الفريق.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن أوجه الصرف شملت مستحقات والتزامات خاصة بصلاح مصدق لاعب الفريق السابق ومحمود بنتايج، وعدي الدباغ، وأدم كايد، وشيكو بانزا، إلى جانب مستحقات عدد من لاعبي كرة القدم بالنادي.

ويأتي ذلك في إطار توجيه عوائد بيع اللاعبين لتوفير احتياجات قطاع الكرة وسداد الالتزامات المستحقة، فيما من المنتظر وصول القسط الثاني من صفقة حسام عبد المجيد إلى خزينة الزمالك في أغسطس 2027.