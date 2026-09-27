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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تحريك .. تفاصيل أكبر سعر دولار الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أكبر سعر دولار وذلك مع أول تعاملات صباح اليوم الأحد 27-9-2026؛ بالتزامن مع بدء العمل في البنوك.

آخر تحديث لأعلي سعر 

وجاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنك سايب، الأهلي الكويتي.

 

سعر الدولار اليوم

البنوك تعود للعمل

وتعود البنوك المصرية لعملها صباح اليوم بعد انقطاع استمر يومين بمناسبة تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارا بالتوازي مع اقتراب انتهاء إجازة البنوك والمحددة مساء أمس بعد انقطاع استمر منذ مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.7 جنيه للشراء و 51.8 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري .

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو51.53 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.69 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع في بنوك " البركة، العربي الإفريقي الدول]، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، الإسكندرية، مصر، نكست، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنك سايب، الأهلي الكويتي.

البنك المركزي المصري

الاحتياطي النقدي يرتفع

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشرات الإحتياطي النقدي  لمصر بمقدار 5.762 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتي أغسطس الماضي، بمعدل نمو يقدر بـ 11.2%.

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد سجلت معدلات الإحتياطي النقدي؛ خلال ديسمبر الماضي 51.452 مليار دولار ليصل إلى 57.214 مليار دولار في أغسطس 2026.

وعلى سياق متصل كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد؛ عن انعكاس مؤشرات ارتفاع الاحتياطي على الاقتصاد القومي إذ تغطي تلك الموارد احتياجات مصر في الظروف الصعبة لأكثر من 9 شهور بما يفوق المعدلات العالمية.

ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من عوائد قناة السويس و أرصدة النقد الأجنبي بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية و عوائد مصر من الاحتياطي الذهبي. 

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