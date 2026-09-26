قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
إيران: لا نية لتنفيذ تحركات عسكرية ردا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران
توك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. وانخفاض واضح في أسعار الذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

مدحت شلبي والخطيب
مدحت شلبي والخطيب
رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تتهمه بالسب والقذف على خلفية تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التلفزيوني، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.


وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة الدعوى المقامة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ضد الإعلامي مدحت شلبي إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لعدم الاختصاص، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بشأن تصريحات تتعلق برئيس النادي.


وتنظر المحكمة الدعوى في إطار الاتهامات الواردة بها، على أن تفصل في مدى ثبوتها وفقًا لما هو ثابت بالأوراق وإجراءات المحاكمة.

مدحت شلبي محاكمة الإعلامي مدحت شلبي اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد