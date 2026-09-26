قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تتهمه بالسب والقذف على خلفية تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التلفزيوني، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل.



وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة الدعوى المقامة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ضد الإعلامي مدحت شلبي إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لعدم الاختصاص، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بشأن تصريحات تتعلق برئيس النادي.



وتنظر المحكمة الدعوى في إطار الاتهامات الواردة بها، على أن تفصل في مدى ثبوتها وفقًا لما هو ثابت بالأوراق وإجراءات المحاكمة.