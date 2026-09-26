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توك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. وانخفاض واضح في أسعار الذهب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. وانخفاض واضح في أسعار الذهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

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بدأت ملامح فصل الخريف في الظهور على حالة الطقس، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وظهور فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.

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وزارة التموين السلع الأساسية الأرصاد السكر الدولار الذهب أسعار الذهب

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