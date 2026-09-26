توك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. وانخفاض واضح في أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%.. اعرف تفاصيل مبادرة التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تستهدف زيادة المعروض وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية

بدأت ملامح فصل الخريف في الظهور على حالة الطقس، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وظهور فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.

احتياطي السكر آمن لـ11 شهرًا والسعر المدعوم مستمر.. التموين تزف بشرى سارة

شهدت أسعار السكر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التغير، بالتزامن مع الحديث عن السماح بتصدير كميات من السكر، وهو ما أثار تساؤلات حول موقف المخزون الاستراتيجي.

آخر تطورات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتواصل الأسواق متابعة حركة سعر الصرف

انخفاض واضح في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 6215 جنيها

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

عبد الصمد ماهر: طفرة صحية تشهدها المنظومة الطبية خلال الفترة الماضية

قال الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، إن وزير الصحة وضع خطة للإشراف على المشروعات القومية القائمة بالفعل.

قبل ما تشتري.. تعرف على توقعات أسعار الدواجن والبيض

تترقب سوق الدواجن والبيض تحركات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل مطالب المنتجين بتحسن مستويات الأسعار بما يساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحمل تكاليف التشغيل.

قنصل السعودية بالسويس: مصر والمملكة رمانة الميزان في الوطن العربي

أكد القنصل السعودي في مدينة السويس، مرزوق بن سعد النفيعي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

«التعليم العالي»: 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف الاستدامة البيئية العالمي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف الجامعات المستدامة من 38 إلى 47 جامعة خلال عام واحد يعكس اهتمامًا متزايدًا بقضايا الاستدامة البيئية وتغيرات المناخ.