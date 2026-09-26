وزير الاستثمار: توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة بمصر يمثل رسالة ثقة باقتصادنا

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، منوها بحرص الوزارة على تيسير الإجراءات أمام الشركات ودعم خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال افتتاح خط إنتاج جديد لإحدي الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عاما على بدء أعمالها في مصر.

وقال فريد "إن الوزارة تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، إلى جانب زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل الإمداد المحلية"، مشيرا إلى أن وجود الشركات العالمية يتيح فرصا أوسع لربط الشركات والموردين المحليين بسلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة الخارجية يمثل أحد محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على تفعيل المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox) لتطوير واختبار حلول تكنولوجية وذكاء اصطناعي تخدم التجارة الخارجية وتساعد على تحديد الفرص والأسواق المستهدفة وربط الشركات المصرية بها.