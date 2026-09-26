قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة
الصين ترفض العمليات العسكرية الأحادية وتدعو لحل الدولتين في فلسطين
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: لا نية لتنفيذ تحركات عسكرية ردا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران

إيران
إيران

نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية، وجود خطط لدى طهران لتنفيذ تحركات عسكرية ردا على القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران الإيرانية، في وقت تشهد فيه حركة الطيران الإقليمي المرتبطة بإيران اضطرابات متزايدة على خلفية العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

ويأتي النفي في ظل تصاعد التصريحات الإيرانية بشأن تداعيات منع الطائرات الإيرانية من استخدام مطارات وأجواء دول المنطقة. 

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قد حذر في 23 سبتمبر الجاري الدول الإقليمية من الانضمام إلى ما وصفه بالتحرك الأميركي ضد قطاع الطيران الإيراني، قائلا إن منع الرحلات الإيرانية قد يؤدي إلى تأثر حركة الطيران في مطارات تلك الدول. 

وتزامنت هذه التصريحات مع إجراءات فعلية طالت حركة الطيران الإيراني، إذ أفادت تقارير بأن مطارات عراقية، بينها النجف وأربيل والسليمانية، علقت رحلات من وإلى إيران، بينما كانت قيود أخرى قد فرضت على الرحلات الإيرانية عبر مطار بغداد. 

كما اضطرت رحلة بين طهران ودوشنبه إلى العودة إلى مطار الإمام الخميني بعد رفض منح شركة الطيران الإيرانية تصريحا للعبور عبر المجال الجوي التركماني. 


وفي المقابل، صدرت عن مسئولين إيرانيين تحذيرات من اتساع تداعيات القيود على قطاع الطيران. 

ونقلت تقارير عن مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، قوله إن استمرار منع الطيران الإيراني وتقييد حصوله على خدمات المطارات قد يقابله تعطيل حركة الطيران في دول أخرى بالمنطقة، دون أن يحدد آلية لتنفيذ ذلك.

ويعكس الموقف الإيراني المعلن، بحسب التصريحات المتاحة، تمسكا بالضغط السياسي والتحذير من تداعيات القيود الجوية، مع تأكيد المجلس الأعلى للأمن القومي عدم التخطيط لتحرك عسكري ردا عليها، في ظل استمرار التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران في المنطقة.

ايران امريكا مجلس الامن الامم المتحدة مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يغادر لجنوب السودان غدا الأحد

منتخب مصر

موعد سفر منتخب مصر إلى جنوب السودان

مانشيني

صدمة في بداية الولاية الثانية.. مانشيني وإيطاليا تحت الضغط

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد