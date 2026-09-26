مقـ..تل 11 شخصاً وإصابة 20 آخرين بانفجار عند نقطة شرطة في باكستان

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في ديرا إسماعيل خان، شمال غرب باكستان، اليوم "السبت".

وذكرت صحيفة "دون" المحلية أن الحادث وقع عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود بين ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وقالت خدمة الإنقاذ 1122 إن القتلى شملوا ثمانية رجال وامرأتين وطفلاً، مضيفة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها في الموقع وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وقالت الشرطة إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح، من بينهم ضباط شرطة وموظفو جمارك ومدنيان.

ووفقا للصحيفة تم إرسال فرق إبطال المتفجرات إلى الموقع لتحديد سبب الانفجار.

وتستخدم الشرطة نقطة التفتيش لإجراء عمليات تفتيش أمنية على طول طريق دي خان-كويتا.