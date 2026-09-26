وزيرا خارجية باكستان والجزائر يجريان مباحثات موسعة في نيويورك

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أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم /السبت/ مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، مباحثات موسعة حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزيران -حسبما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"- التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والتعليم والثقافة وكذا الاتصالات بين الشعبين، مشددان على أهمية الحفاظ على التفاعلات رفيعة المستوى.

وتبادل إسحاق دار وعطاف الرؤى حول آخر المستجدات الإقليمية والعالمية، مؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات المعاصرة.

وأعرب الجانبان عن رضائهما بشأن التعاون الممتاز بينهما في مختلف المحافل متعددة الأطراف، خاصة الأمم المتحدة، واتفقا على تعزيز التنسيق والحفاظ على تواصل وثيق ومواصلة الزخم في العلاقات الثنائية.



