مسئول هندي بارز يجري محادثات مع نائبة أمين عام الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي

عقد سكرتير وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري اجتماعا ثنائيا مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وذلك على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الفرص الناشئة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت - أن ميسري سلط الضوء على إسهامات الهند في مجال البنية التحتية الرقمية العامة، والجهود التي تبذلها نيودلهي لتطوير تكنولوجيات ذكاء اصطناعي شاملة ومتاحة تركز على الإنسان من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

وأكد الجانبان أيضا أهمية تعزيز فعالية وكفاءة آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك فرق الأمم المتحدة القطرية.