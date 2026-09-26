جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

تدرس مجموعة ستيلانتس إضافة محرك Hurricane سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بشاحنين توربينيين إلى جيب جراند شيروكي موديل 2028، في خطوة من شأنها توفير خيار أكثر قوة للسيارة بعد توقف محرك Hemi V8 سعة 5.7 لتر.

وحسب تقارير نقلت معلومات عن مصادر مطلعة، قد تحصل جراند شيروكي على النسخة القياسية من محرك Hurricane سداسي الأسطوانات بخط مستقيم، والتي تنتج في بعض طرازات ستيلانتس نحو 420 حصان وعزم دوران يبلغ 468 رطل-قدم.

وتتوفر من المحرك نسخة عالية الأداء يمكن أن تصل قوتها إلى نحو 550 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 531 رطل-قدم، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية اعتماد جراند شيروكي على النسخة القياسية بدلًا من الإصدار الأعلى أداء.

كانت جيب قد أضافت في موديل 2026 محرك Hurricane رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة تصل إلى 324 حصان، ليكون بديلا أصغر للمحركات الأكبر، إلا أن المحرك السداسي الجديد يمكن أن يوفر مستوى أعلى من القوة والسلاسة.

يأتي التفكير في استخدام محرك 3.0 لتر سداسي الأسطوانات في ظل رغبة ستيلانتس في توفير بديل قوي لمحرك Hemi V8 الذي خرج من تشكيلة جراند شيروكي، مع استمرار إعادة ترتيب منظومة المحركات لدى المجموعة.

في المقابل، لا توجد خطة معلنة حاليا لإعادة محرك Hemi V8 سعة 5.7 لتر إلى جراند شيروكي، بعدما سبق أن صدرت تصريحات من مسؤولين في جيب تفيد بعدم وجود توجه لإعادته إلى السيارة، مع الحفاظ على اختلاف واضح بينها وبين دودج دورانجو.

في سياق آخر، أعلنت جيب عن تطوير نسخة SRT من جراند شيروكي، وسط توقعات باعتمادها محرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر، إلا أن التفاصيل النهائية المتعلقة بالقوة وموعد الطرح لم يتم الكشف عنها بصورة كاملة حتى الان.