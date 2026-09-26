إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة مجموعة من الأصدقاء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي، مرتديه بنطال كاجوال باللون البيج، ونسقت معه قميص باللون الاصفر، وأكملت إطلالتها بجاكيت جينز ذا تصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي، تسريحة بسيطة ومميزة لشعرها الذهبي القصير .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي