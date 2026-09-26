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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
نهى هجرس

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة مجموعة من الأصدقاء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة ليلى علوي 

وظهرت ليلى علوي، مرتديه بنطال كاجوال باللون البيج، ونسقت معه قميص باللون الاصفر، وأكملت إطلالتها بجاكيت جينز ذا تصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي، تسريحة بسيطة ومميزة لشعرها الذهبي القصير .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي 

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إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

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