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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ديانا هشام تخطف الأنظار في عقد قرانها بفستان أنيق.. شاهد

ديانا هشام
ديانا هشام
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأحتماعي صور جديدة للفنانة الشابة ديانا هشام خلال الاحتفال بعقد قرانها مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء.


إطلالة ديانا هشام


تألقت ديانا هشام في عقب قرانها بإطلالة جمعت بين البساطة و الأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المصنوع من القماش الجبير الراقي.


أنتعلت ديانا هشام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


أما من الناحية الجمالية، بدت ديانا هشام بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

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