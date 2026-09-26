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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: كن في عون الناس يكن الله في عونك خلال كرب الدنيا

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، إن سيدنا رسول الله ﷺ اوصانا بمحاسن الأخلاق، فقال ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومَنْ يسَّر على معسرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَنْ ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومَنْ سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومَنْ بطَّأ به عمله لم يُسرع به نسبه».

وصايا سيدنا النبي 

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه كانت وصايا جامعة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل: هي أخلاق يأمرنا فيها سيدنا رسول الله ﷺ أن نربي أنفسنا عليها.

«مَنْ نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة» والله، لو درَّبت نفسك على هذا، ولو جعلت كل ما تفعله من تنفيس الكرب عن الناس لوجه الله تعالى، مخلصًا به لربك، راجيًا ثوابه يوم القيامة، لكان ذلك تخفيفًا عليك ورحمةً يوم المشهد العظيم، ولنوَّر الله به قلبك في الدنيا، ولجعلك تفهم معنى الإنسان الذي أمامك، وأنه بنيان الرب، كما ورد: «الإنسان بنيان الرب».

فإذا يسَّرنا على الإنسان، وأدركنا أنه ليس رقمًا ولا إحصاءً، وإنما هو إنسان مكرَّم من رب العالمين، فهمنا معنى قوله ﷺ: «ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة».

والمعسر قد يكون مديونًا؛ فإذا سددت عنه دينه -ولو من الزكاة- فإنك تكون قد يسَّرت على معسر، أو أخَّرت دينه الذي في ذمته لك، أو أحسنت المطالبة، أو خففت عنه، أو أسقطت عنه بعض دينه، أو سترت عليه فلم تفضح حاله.

والدَّين همٌّ بالليل، وذلٌّ بالنهار، ولو فعلت هذا لوجه الله لشعرت بحلاوة ذلك في قلبك.

«ومَنْ ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة» لو أنك سترت على الناس عثراتهم، وتجاوزت عن زلاتهم، لوجدت أثر ذلك في قلبك وفي نفسك، ولستر الله عليك في الدنيا والآخرة.

ولكن كثيرًا من الناس تلوك ألسنتهم أعراض الناس في مجالسهم؛ غيبةً، ونميمةً، وافتراءً، وبهتانًا. والنبي ﷺ يقول: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّث بكل ما سمع».

وتحت شعار حرية الرأي وحرية التداول تحدث الغيبة والنميمة، وحرية الرأي لا تعني الكذب والافتراء والغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس والتكلم بالفاحشة؛ وإنما مجالها أن يكون الإنسان حرًّا، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وأن يكون قلبه على مجتمعه وناسه ومصالحهم؛ يريد الخير، ولا يريد الشر.

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

انظر إلى هذا الإطلاق الذي خاطب فيه سيدنا رسول الله ﷺ البشرية، وهو رحمة للعالمين إلى يوم الدين؛ فقال: «العبد»، ولم يقل: المسلم، ولا حتى المؤمن.

مفهوم واسع، ونسق مفتوح، وقلب يسع الناس أجمعين؛ لأننا إنما ندعو إلى رب العالمين، وندعو إلى سيد الخلق أجمعين ﷺ، وندعو إلى خُلُق قويم لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، ولا يتناطح فيه أحد من العلماء.

وفي النهاية، يضع لنا سيدنا رسول الله ﷺ قاعدةً ذهبية: «ومَنْ بطَّأ به عمله لم يُسرع به نسبه».

فالقضية هي قضية العمل الصالح.

والعمل الصالح أن تبدأ بنفسك، ثم بمن تعول، أو أن تبدأ بنفسك، ثم بمن يليك.

فعليك أن تبدأ بنفسك من هذه اللحظة، بعد أن سمعت وصايا سيدنا رسول الله ﷺ.

جدِّد إيمانك، وقل: لا إله إلا الله، وابدأ السير في طريق الله، متخلِّقًا بما أراده لنا سيدنا رسول الله ﷺ.

محاسن الأخلاق مَنْ نَفَّسَ عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا التيسير على الناس كرب يوم القيامة وصايا سيدنا النبي

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