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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللى كريم تكشف كواليس فيلم "الفيل الأزرق 3".. تفاصيل

نيللي كريم
نيللي كريم
أحمد إبراهيم

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن آخر تطورات الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق 3»، موضحة أن فريق العمل انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، بينما يتبقى عدد من المشاهد التي تتطلب السفر إلى الخارج.

وقالت نيللي كريم، خلال تصريحات تلفزيونية: «صورنا جزء كبير من الفيل الأزرق 3، ولسه في سفر، والموضوع واخد وقته شوية، وفي صعوبات عديدة».

وأضافت: «بعد نجاح الجزء الأول كان صعب نعمل نجاح الجزء التاني، ودلوقتي الجزء التالت كان فيه تحدي، بس أنا واثقة في مروان حامد وأحمد مراد وكريم عبدالعزيز».

وتابعت: «متأكدة إن الجزء الثالث هيطلع قنبلة، وكلنا عيلة واحدة في اللوكيشن، وأنا متفائلة جدا».

دينا الشربيني تتعاقد على فيلم الفيل الأزرق 3 

وتعاقدت الفنانة دينا الشربيني على المشاركة فى بطولة فيلم “الفيل الأزرق 3” الذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ونيللى كريم.

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ ليلة أمس عن بدء تصوير الفيلم ليعرض في صيف 2027، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم “الفيل الأزرق 3”

ويجسد كريم عبد العزيز في فيلم “الفيل الأزرق 3” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي.

وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديدة يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

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