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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. حقيقة زواج ثريا حلمي وإسماعيل ياسين

ثريا حلمي وإسماعيل ياسين
ثريا حلمي وإسماعيل ياسين
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي التى  قدمت أعمالا متميزة سواء فى الغناء أو السينما وكونت ثنائي ناحج مع الفنان إسماعيل ياسين.

برعت الفنانة ثريا حلمي، فى فن "المونولوج" وأيضا الرقص والغناء، فهي فنانة شاملة، حيث استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، وتقتحم عالم "المونولوج"، وتنافس كبار النجوم مثل محمود شكوكو وإسماعيل ياسين، ولعبت ثريا أكثر من 300 مونولوج غنائي، كلها تحمل رسائل للمجتمع وتحديدا للمرأة التى اهتمت ثريا بقضاياها دائما.

مسيرة ثريا حلمي 

بدأت الفنانة الراحلة ثريا حلمي، مشوارها الفني مع فرقة "على الكسار" وبعدها انتقلت إلى فرقة "ببا عز الدين"، حيث تألقت في فن المونولوج وكذلك برعت فى التمثيل وكانت أول سيدة تقوم بشخصية "المسحراتى" فى تاريخ الفن المصري، حيث أمسكت طبلتها وعصاها لكي توقظ كل نائم ينوي الصيام فى مونولوج فني غنائي عن أصحاب الأخلاق الكريمة الذين يساعدون الناس.

كونت الراحلة ثريا حلمي مع الفنان إسماعيل ياسين، ثنائيا عظيما، وتشاركا معا في العديد من البطولات، ومن أبرزها فيلم "أسماعيل يس فى بيت الأشباح" في عام 1951، وفيلم "حلال عليك" عام 1952.

شائعة زواج ثريا حامي وإسماعيل ياسين 

ولاحقت نجمة المونولوج، ثريا حلمي، شائعة أثارت الجدل حين ذاك، وهي شائعة زواجها من الفنان إسماعيل ياسين، وذلك بعدما أشتركا سويا بأكثر من عمل فني، وغنى لها أسماعيل ياسين مونولوج خاص بها فى عيد ميلادها "بأسم ميلاد سعيد".

وأوضحت زوجة المخرج ياسين أسماعيل نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عدم صحة الشائعة التي لاحقت به، وقالت: "أنهم كانوا أصدقاء مقربون فقط".

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