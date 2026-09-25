رئيس إير كايرو يستعرض استراتيجية دعم حركة السياحة بين مصر وتركيا بمعرض إسطنبول ITF 2026

تشارك شركة إيركايرو، إحدى أبرز شركات الطيران المصرية الوطنية الداعمة لحركة السياحة الوافدة، بفاعلية في فعاليات الدورة الرابعة من معرض إسطنبول الدولي للسياحة ITF 2026، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المتخصصين وصناع القرار في قطاعات الطيران والسياحة والضيافة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم الأول من المعرض مشاركة بارزة للأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيركايرو، الذي شارك في جلسة «السوق المصري – Egypt Market Session»، ضمن جلسات الـSpeaker Corner، في حوار جمع نخبة من قيادات الطيران والسياحة والضيافة، لمناقشة آفاق السوق السياحي المصري وفرص تعزيز التعاون بين مصر وتركيا.

واستعرض حسين شريف خلال الجلسة خطة إيركايرو لتطوير شبكة الربط الجوي بين مصر والأسواق الدولية، مؤكداً أهمية السوق التركي باعتباره أحد الأسواق ذات الأهمية للحركة السياحية والتجارية، وكذلك أهمية تعزيز خيارات السفر أمام السياح ووكلاء السفر ومنظمي الرحلات.

وأشار شريف إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية وحركة السفر بين مصر وتركيا، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراوح خلال عام 2025 بين 7 و8 مليارات دولار، فيما ارتفع حجم حركة الركاب بين مصر وتركيا إلى نحو 650 ألف راكب خلال العام نفسه، وهو ما يعكس تنامي العلاقات بين البلدين وتزايد الطلب على حركة السفر والسياحة.

وأكد أن هذا النمو في حركة الركاب والسياحة بين البلدين ينعكس بصورة مباشرة على خطط إيركايرو، سواء من خلال زيادة الرحلات من القاهرة، أو تشغيل نقاط جديدة من إسطنبول إلى المقاصد السياحية المصرية، وفي مقدمتها شرم الشيخ والغردقة، مشيراً إلى أن إسطنبول أصبحت من خلال رحلات إيركايرو نقطة محورية تتيح الربط بين مصر وعدد كبير من الأسواق والوجهات حول العالم.

وأضاف شريف أن إيركايرو تدرس كذلك تشغيل وجهات جديدة من وإلى تركيا، من بينها بودروم وطرابزون، بما يواكب تطورات الطلب على السفر، ويفتح المجال أمام مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، إلى جانب توفير خيارات جديدة أمام شركات السياحة ومنظمي الرحلات والمسافرين.

وتناول النقاش فرص تطوير الحركة الجوية بين مصر وتركيا، ودور شركات الطيران في دعم التكامل بين خدمات النقل الجوي والمنتج السياحي والفندقي، بما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر مرونة ويدعم خطط النمو في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما سلطت المشاركة الضوء على توجه إيركايرو نحو توسيع نطاق التعاون مع شركاء صناعة السياحة، بما يشمل شركات السياحة ومنظمي الرحلات والفنادق وشركات إدارة الوجهات، والاستفادة من الفعاليات المهنية المتخصصة في بناء شراكات جديدة وفتح قنوات أعمال إضافية.

وجاءت مشاركة إيركايرو في المعرض لتؤكد الدور الذي يمكن أن تقوم به إيركايرو كناقل جوي وطني في ربط الأسواق المصدرة للسياحة بالمقاصد المصرية، إلى جانب دعم حركة المجموعات السياحية والسفر الفردي وقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات والحوافز MICE.

وتأتي مشاركة إيركايرو في ITF 2026 كحضور مصري مميز بالمعرض، الذي يمثل منصة مهنية مهمة للسفر والسياحة، لما يوفره من فرصة للقاءات المهنية المباشرة بين صناع القرار في صناعة السفر، وبحث فرص التعاون وتطوير المنتجات السياحية وربط الأسواق المختلفة بالوجهات السياحية.

كما تعكس مشاركة حسين شريف في جلسة «السوق المصري» حضور قطاع الطيران المصري في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل السياحة، وتؤكد أهمية الربط الجوي في دعم حركة السياحة وتعزيز التعاون بين شركاء صناعة السفر في مصر وتركيا والأسواق المحيطة، وضرورة تكامل الطيران والسياحة لدعم المقصد المصري.

وتواصل إيركايرو من خلال مشاركتها في المعرض تعزيز حضورها أمام مجتمع السياحة والسفر الدولي، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع شركاء القطاع، بما يتواكب مع تطورات الطلب السياحي وتغير أنماط السفر والأسواق المستهدفة.