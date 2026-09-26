ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

انتهت منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027 للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر ومالاوي وأنجولا وجنوب السودان.

ونجح منتخب مالاوي في الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-1، بينما سقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام منتخب أنجولا على استاد القاهرة.

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب المنتخب النقاط 1 مالاوي 3 2 أنجولا 1 3 مصر 1 4 جنوب السودان 0

تعادل منتخب مصر أمام أنجولا

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة على مجريات اللقاء من جانب منتخب مصر وشكل خطورة في فرصتين على مرمى أنجولا أحدهم من محمود صابر الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتخرج بجوار القائم، والأخرى على يد محمد صلاح الذي سدد الكرة ولكن حارس انجولا تصدى له.

وألغى حكم اللقاء هدف لصالح منتخب مصر سجله مصطفى زيكو بداعي التسلل في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 60 من عمر اللقاء ونزل بدلا منه احمد مصطفى زيزو، كما خرج هيثم حسن ودخل بدلا منه حمزة عبد الكريم، وشكل منتخب مصر خطورة على مرمى أنجولا ولكن دون تسجيل أهداف.

وبتلك النتيجة يحصد المنتخبين على النقطة الأولى لهما في التصفيات ليحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، محمد صلاح، مصطفى زيكو.

دكة بدلاء منتخب مصر

وضمت قائمة البدلاء: مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، محمد عبد المنعم، عمر فايد، علي محمود، كريم حافظ، إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.