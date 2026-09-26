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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر تبدأ مشوار أمم إفريقيا بثلاثية أمام زامبيا

الجزائر
الجزائر
عمرو مصطفى

استهل منتخب الجزائر مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بفوز قوي على ضيفه منتخب زامبيا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بالتصفيات.

 حجام يفتتح التسجيل مبكرًا

لم ينتظر المنتخب الجزائري كثيرًا لافتتاح التسجيل، حيث نجح جوان حجام في هز شباك منتخب زامبيا بالدقيقة الثانية، ليمنح محاربي الصحراء أفضلية مبكرة في المباراة.

وحاول منتخب زامبيا العودة إلى اللقاء وإدراك التعادل، إلا أن المنتخب الجزائري حافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن تتغير الأمور مع بداية النصف الثاني من المباراة.

  زامبيا تدرك التعادل

ونجح منتخب زامبيا في تعديل النتيجة بالدقيقة 57، عن طريق فاشيون ساكالا، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية قوية في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية.

ولم يستغرق المنتخب الجزائري وقتًا طويلًا لاستعادة تقدمه، بعدما نجح إبراهيم مازة في تسجيل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء بالدقيقة 67، لتعود الأفضلية لأصحاب الأرض.

  حاج موسى يحسم الانتصار

واصل المنتخب الجزائري ضغطه بحثًا عن تأمين الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 74، عندما أضاف أنيس حاج موسى الهدف الثالث، ليعزز تقدم أصحاب الأرض ويحسم النقاط الثلاث.

وحافظ المنتخب الجزائري على تفوقه خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوزه 3-1، ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، بينما بقي منتخب زامبيا دون رصيد.

  تشكيل الجزائر أمام زامبيا

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمى:  ميلفين ماستيل.
 خط الدفاع:  رضواني، سمير شرقي، رامي بن سبعيني، جوان حجام.
 خط الوسط:  آدم زرقان، فارس شايبي، إبراهيم مازة، بشير بلومي.
 خط الهجوم:  محمد الأمين عمورة، أمين غويري.

  ترتيب المجموعة التاسعة

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة التاسعة بالتصفيات، إلى جانب منتخبات زامبيا وتوجو وبوروندي.

وكان منتخب توجو قد حقق الفوز على بوروندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى، لتشهد المجموعة انطلاقة قوية لمحاربي الصحراء ومنتخب توجو.

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