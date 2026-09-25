هيفاء وهبي تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة لوك لوك

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "لوك لوك" من ألبومها الجديد "ميجا هيفا"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت هيفاء وهبي الجمهور بالبوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفةً عن موعد طرحها بتاريخ 30 ايلول / سبتمبر 2026.

وشوقت هيفاء وهبي الجمهور لأغنية "لوك لوك" المُنتظرة ، قائلةً: "تذكروا التاريخ"، في إشارةٍ منها إلى اقتراب موعد طرحها وسط حالة من الترقّب.

وكانت النجمة هيفاء وهبي قد نشرت مقطعاً ترويجياً للعمل مدّته ١٠ ثوانٍ فقط في الساعات الماضية، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، وهو الأمر الذي أشعل حماسة محبّيها وفضولهم.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، كليبها الجديد الذي يحمل اسم «نوغا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب «نوغا» لـ هيفاء وهبي، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي كولبكس، والكليب من إخراج جو بو عيد.

في مايو الماضي، طرحت النجمة هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "شو المطلوب" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الموسيقيّة الرقميّة بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد حالة كبيرة من التشويق والحماس عاشها جمهورها خلال الأيام الماضية، خاصة مع الحملة الدعائية المختلفة التي سبقت طرح الأغنية وتصدرت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الأغنية تفاعلًا واسعًا فور طرحها، حيث تداول الجمهور مقاطع منها بشكل كبير عبر مختلف المنصات، وسط إشادات بالأجواء الموسيقية والإيقاع العصري الذي ظهرت به هيفاء وهبي في العمل الجديد، لتصبح واحدة من أبرز الأغاني المتداولة مع أجواء العيد.

كما طرحت هيفاء وهبي الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والذي حمل رؤية بصرية مختلفة أخرجها المخرج جو بو عيد، في تعاون جديد جمع بينهما، حيث تم تصوير الكليب في لبنان وسط أجواء مميزة وإيقاعات عصرية.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، وتحمل طابعًا مختلفًا، خاصة مع الإيقاع السريع والأجواء التي تناسب موسم الصيف والعيد.