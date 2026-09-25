الصين والولايات المتحدة تتفقان على إقامة علاقة بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي

اتفق الرئيسان الصيني "شي جين بينج"، والأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم /الجمعة/، على إقامة علاقة بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، وتقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل، بين الصين والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم التوصل إلى هذا التوافق خلال "حديث ودي" أثناء تناول الشاي في البيت الأبيض، التقى خلاله "شي" وعقيلته "بنج لي يوان"، مع ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن لقاءه مع نظيره الصيني اتسم بـ"الصداقة والقوة والنجاح" بين البلدين.
وأضاف ترامب - في منشور على منصته "تروث سوشيال" - أنه سيلتقي الرئيس "شي بينج" مجددا خلال نوفمبر المقبل بالصين، ثم خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر بمدينة ميامي بولاية فلوريدا.
وأكد ترامب أن "الكثير قد تم إنجازه، وسيتم إنجاز المزيد"، معربا عن تطلعه إلى اللقاء المقبل مع الرئيس الصيني.