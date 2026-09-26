وزير الخارجية العراقي: سنطرح خطة جديدة بشأن حصر السلاح

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن حكومة بلاده ستطرح خطة جديدة بشأن حصر السلاح، فيما بين أن بغداد ستبدأ مرحلة جديدة بمجرد اكتمال خروج قوات التحالف.
وقال حسين - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- : إن العراق سيبدأ مرحلة جديدة بمجرد اكتمال خروج قوات التحالف، مشيرًا إلى أن مسألة تسليم السلاح شأن عراقي داخلي، وسنطرح خطة جديدة بخصوص هذا الملف.
وأضاف أن التفاوض بشأن تسليم السلاح مستمر، معتبرا أن الاقتصاد العراقي هو "الضحية الأولى" لحرب إيران الجارية.
وتابع إن "العراق سيناقش مع الولايات المتحدة مسألة العقوبات لتقديم الخدمات لطيران إيران"، لافتًا إلى "إبلاغ الجانب الإيراني بشأن حظر الطيران".