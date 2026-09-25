قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تبدأ اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 تطبيق مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026، بعد انتهاء فترة العمل بالمواعيد الصيفية، التي تمتد وفق قرار التنمية المحلية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وتختلف مواعيد التشغيل الجديدة بحسب طبيعة النشاط، مع وجود فئات وأنشطة مستثناة من مواعيد الغلق المحددة.



ويبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية عن تفاصيل مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026، خاصة مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والكافيهات والبازارات والورش والأعمال الحرفية، إلى جانب الأنشطة التي لا تخضع للمواعيد العامة للغلق.

غلق المحلات

وتأتي هذه المواعيد في إطار تنظيم أوقات تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، بما يراعي طبيعة كل نشاط واحتياجات المواطنين، إلى جانب تحقيق الانضباط في الشارع وترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم حركة الأنشطة المختلفة.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفقًا للقرار المنظم، تبدأ المحال والمولات التجارية العمل من الساعة 7 صباحًا، وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

ويتم مد موعد الغلق ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال والمولات في تمام الساعة 11 مساءً.

وبذلك تكون المواعيد الأساسية للمحال والمولات التجارية كالتالي:

فتح المحال والمولات: الساعة 7 صباحًا.

الغلق في الأيام العادية: الساعة 10 مساءً.

الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية: يمتد الغلق حتى الساعة 11 مساءً.

مواعيد المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي

وتختلف مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 عن مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، إذ تسمح القواعد لهذه الأنشطة بالاستمرار في استقبال المواطنين حتى منتصف الليل.

وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل من الساعة 5 صباحًا، وتغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

أما يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيتم مد موعد الغلق حتى الساعة 1 صباحًا.

وتشمل هذه القواعد المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة داخل المولات التجارية أيضًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



غلق المحلات

المواعيد الجديدة للمحال والمطاعم والورش

حددت القواعد الشتوية مواعيد مختلفة لكل نشاط وفق طبيعة عمله، وتأتي أبرز المواعيد على النحو التالي:

المطاعم والكافيهات: من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

البازارات: من الساعة 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، مع مد المواعيد في الأيام المحددة وفق القواعد المنظمة.

المحال التجارية والمولات: من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية: من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويستثني القرار الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، وفق الضوابط والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة.

الفئات المستثناة من قرار غلق المحلات

وتتضمن مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 استثناءات لبعض الأنشطة التي ترتبط باحتياجات أساسية للمواطنين أو بطبيعة تشغيل مختلفة.

وتشمل أبرز الفئات المستثناة من المواعيد العامة:

محال البقالة.

السوبر ماركت.

المخابز والأفران.

محال بيع الفواكه والخضروات مع مراعاة طبيعة نشاطها الليلي.

محلات الدواجن وفق طبيعة النشاط.

أسواق الجملة.

الصيدليات.

الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وفق ما يصدر بشأنها من قرارات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية في بياناتها الخاصة بالمواعيد الشتوية أن الاستثناءات تراعي الأنشطة الليلية لبعض المحال، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بتوفير السلع والخدمات الأساسية.

متى تبدأ المواعيد الشتوية للمحال؟

يأتي تطبيق مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 وفق قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والتي تجعل فترة المواعيد الصيفية من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر.

وبانتهاء الخميس الأخير من سبتمبر، تبدأ المواعيد الشتوية اعتبارًا من اليوم التالي، أي الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفق القواعد المحددة للشتاء.

ويعني ذلك أن المحال والمولات التجارية تبدأ الالتزام بموعد الغلق الشتوي الأساسي في العاشرة مساءً، مع مد الموعد إلى الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.



غلق المحلات

هل التوقيت الشتوي للمحال هو نفسه تغيير الساعة؟

وهنا يجب التفرقة بين مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026 وبين التوقيت الشتوي الخاص بتغيير الساعة.

فتطبيق المواعيد الشتوية للمحال لا يعني بالضرورة أن الساعة سيتم تغييرها في اليوم نفسه، إذ إن لكل منهما قواعد وموعدًا مستقلًا.

وبحسب القواعد الخاصة بالتوقيت الصيفي والشتوي، يبدأ التوقيت الشتوي للساعة في نهاية أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الموعد المحدد قانونًا.

ويبدأ التوقيت الشتوي للساعة يوم الجمعة 30 أكتوبر، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية الخميس 29 أكتوبر.

وبالتالي، فإن أصحاب المحال مطالبون بالالتزام بالمواعيد الشتوية الخاصة بالتشغيل اعتبارًا من اليوم، بينما يظل تغيير الساعة مرتبطًا بموعد بدء التوقيت الشتوي الرسمي للساعة.