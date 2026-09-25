بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة والتعدي عليها وأسرتها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهم بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 13 يونيو الماضي، تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص وسيدتين- من بينهما القائمة على النشر-)، وطرف ثان: (5 أشخاص و3 سيدات)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حينه.

كما تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري تجددت ذات الخلافات بين الطرفين.

وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقيام القائمة على النشر بالادعاء بقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة؛ نكايةً في الطرف الثاني، واتُخذت الإجراءات القانونية.