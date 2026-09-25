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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
آية التيجي

تعتبر الفراخ المحشية بالأرز من أشهر الأطباق التي تناسب العزومات والتجمعات العائلية، فهي تجمع بين الدجاج المتبل جيدًا وحشوة الأرز الغنية بالتوابل والكبد والقوانص، ما يمنحها مذاقًا مميزًا ورائحة شهية أثناء التسوية.

وتقدم الفراخ المحشية كطبق رئيسي على مائدة الغداء، ويمكن تقديمها بجانب الأرز والسلطة الخضراء أو الخضار المطهو، مع تزيينها بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل الفراخ المحشية

مقادير الفراخ المحشية:

دجاجة كاملة متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

عصير ليمونة.

مقادير حشوة الأرز:

2 كوب أرز مصري.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت.

½ كوب كبد وقوانص مقطعة قطعًا صغيرة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

2 كوب شوربة دجاج.

¼ كوب زبيب أو مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل الفراخ المحشية:

ـ تُغسل الدجاجة جيدًا وتُجفف، ثم تُتبل بالملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والبابريكا وعصير الليمون، وتُترك لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى تتشرب التتبيلة.

ـ لتحضير الحشوة، تُوضع السمنة في وعاء على النار، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُشوح حتى تذبل.

ـ تُضاف الكبد والقوانص إلى البصل مع التقليب جيدًا حتى تتشوح المكونات.

ـ يُضاف الأرز والملح والفلفل والبهارات المشكلة والقرفة، ثم يُقلب الخليط عدة دقائق حتى تتجانس المكونات.

ـ يُضاف كوب من شوربة الدجاج، ويُترك الأرز على النار حتى يتشرب جزءًا من السائل، مع الحرص على عدم اكتمال نضجه، لأنه سيواصل التسوية داخل الدجاجة.

ـ تُحشى الدجاجة بخليط الأرز، مع عدم ملء التجويف بالكامل، لأن الأرز يتمدد أثناء التسوية.

ـ تُغلق فتحة الدجاجة باستخدام خلة خشبية، ثم تُدهن من الخارج بالزبدة أو السمنة.

ـ تُوضع الدجاجة في صينية، ويُضاف إليها القليل من شوربة الدجاج، ثم يُغطى الجزء العلوي بورق الفويل.

ـ تُدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وتُترك حتى تنضج الدجاجة تمامًا.

ـ يُزال ورق الفويل في المرحلة الأخيرة، وتُترك الدجاجة في الفرن حتى يكتسب الجلد لونًا ذهبيًا شهيًا.

طريقة عمل الفراخ المحشية

سر نجاح الفراخ المحشية بالأرز

يعتمد نجاح وصفة الفراخ المحشية على تتبيل الدجاج جيدًا وتركه لبعض الوقت حتى تتشرب النكهات، بالإضافة إلى تسوية الأرز بشكل جزئي قبل استخدامه في الحشو.

كما يجب عدم الإفراط في ملء الدجاجة بالأرز، لأن الأرز يتمدد أثناء التسوية، وقد يؤدي ملء التجويف بالكامل إلى خروج الحشوة أو عدم تسويتها بالشكل المطلوب.

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة تقديم الفراخ المحشية

تقدم الفراخ المحشية بالأرز ساخنة، ويمكن وضع الأرز المتبقي بجانبها في طبق التقديم، مع السلطة الخضراء أو الخضار المطهو.

ويمكن إضافة لمسة مميزة إلى الطبق من خلال تزيين الفراخ بالمكسرات المحمصة أو القليل من الزبيب حسب الرغبة.

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