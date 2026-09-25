قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنافس الجليد.. رئيس مدينة بورفؤاد: جبال الملح تجذب آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع
مشادة كلامية بين حسام حسن وسيسه بعد نهاية الشوط الأول أمام أنجولا
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات رقص
خلافات داخل الإخوان.. ثروت الخرباوي يكشف مصير أموال التبرعات المخصصة لفلسطين
من أجل المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بسبب فيديوهات خادشة
رفض يسلم البطاقة.. ضبط سائق موتوسيكل صدم فرد أمن داخل كومباوند بالتجمع
سيطرة للفراعنة.. تعادل سلبي بين مصر وأنجولا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2027
بداعي التسلل.. الحكم يلغي هدف زيكو الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا
بزشكيان: نرحب بدعم الصين للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد
لإدخال الإلكترونيين.. نقيب الصحفيين: النواب قالولي ماتدخلش تعديل على القانون دلوقتي
نشر الصور والبيانات دون موافقة.. متى تتحول الواقعة إلى جريمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: الاتفاقات بين أمريكا والصين تؤثر على العالم أجمع

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاقات التي تتوصل إليها الولايات المتحدة والصين لا تقتصر آثارها على البلدين، وإنما تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي ومختلف دول العالم، في إشارة إلى الثقل الذي تتمتع به واشنطن وبكين في النظام الاقتصادي الدولي.

وأوضح بوتين أن طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والسياسي للدولتين، مشيرًا إلى أن أي تفاهمات بينهما يمكن أن تنعكس على الأسواق العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في وقت تكثف فيه واشنطن وبكين اتصالاتهما بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات التجارية والاقتصادية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال السنوات الماضية خلافات واسعة حول الرسوم الجمركية والتجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، قبل أن تتجه إدارة البلدين إلى إجراء محادثات لاحتواء التوترات وتعزيز الاستقرار في العلاقات الاقتصادية.

وتحظى المفاوضات الأمريكية الصينية باهتمام دولي، خصوصًا في ظل ارتباط اقتصادات عديدة بحجم التجارة بين البلدين، فضلًا عن تأثير سياساتهما التجارية على أسعار السلع وتدفقات الاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

وتشير تصريحات بوتين إلى أن موسكو تتابع عن كثب مسار العلاقات بين واشنطن وبكين، في وقت تسعى فيه روسيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، بينما تواجه موسكو استمرار العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية الصينية من نتائج، في ظل أهمية أي اتفاقات محتملة في تحديد مسار التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة، وتأثيرها المحتمل على الأسواق والاقتصاد العالمي.
 

بوتين الصين امريكا الولايات المتحدة الاتفاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

ندوات علمية لوزارة الأوقاف

بمشاركة أساتذة الجامعات.. الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: إيذاء النبي ليس كإيذاء البشر.. وعقوبته شديدة في الدنيا والآخرة

رئيس جامعة الأزهر السابق

كيف تحدث القرآن عن النبي؟.. رئيس جامعة الأزهر السابق يوضح

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة ساحرة بفستان أبيض فاخر.. تفاصيل لوك يخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

تحذير من الجمع بين أدوية شائعة.. مخاطر على المعدة والكلى

مخاطر الجمع بين الأدوية
مخاطر الجمع بين الأدوية
مخاطر الجمع بين الأدوية

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد