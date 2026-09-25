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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن البيئي السعودي يضبط مخالفًا اصطاد 22 كائنًا فطريًا في محمية الأمير محمد بن سلمان

الأمن البيئي السعودي
الأمن البيئي السعودي
القسم الخارجي

تمكنت الدوريات الميدانية التابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية من ضبط مواطن داخل محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بعد تورطه في صيد كائنات فطرية، من بينها كائن مهدد بالانقراض، في مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها لحماية الحياة الفطرية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المخالف على بندقية شوزن، وبندقيتين هوائيتين، إضافة إلى نحو 2700 ذخيرة متنوعة وشباك صيد، فضلًا عن ضبط 22 كائنًا فطريًا مصيدًا.

وأكدت القوات اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن، وإحالته إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة وفق الأنظمة السعودية المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن الأنظمة البيئية في المملكة تفرض عقوبات على صيد الكائنات الفطرية، ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الكائنات البرية داخل المحميات والمناطق الطبيعية.

وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة، تصل عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو تطبيق إحدى العقوبتين. كما تبلغ غرامة استخدام بنادق الشوزن في الصيد 100 ألف ريال، وكذلك استخدام الشباك والمصايد والإشراك في عمليات الصيد.

وتشمل العقوبات أيضًا غرامة قدرها 5 آلاف ريال لصيد طائر الدخل دون ترخيص، و1500 ريال لصيد طائر القمري الأوروبي، إضافة إلى الغرامة نفسها لصيد طائر السمان دون ترخيص.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات على البيئة والحياة الفطرية، عبر أرقام البلاغات المخصصة، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة. ويُستقبل الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.
 

المملكة العربية السعودية محمية الأمير محمد بن سلمان صيد كائنات فطرية كائن مهدد بالانقراض حماية الحياة الفطرية القوات الخاصة للأمن البيئي

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