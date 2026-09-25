إحالة رئيس نادي طرابزون التركي إلى لجنة تأديبية

كشفت تقارير صحفية تركية عن إحالة أرطغرل دوجان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، إلى اللجنة التأديبية بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام جالطة سراي في الدوري التركي.

وكان دوجان قد انتقد الحكام والمسؤولين عن منظومة التحكيم في الدوري التركي.

وأكدت شبكة «61 ساعة» التركية أن رئيس طرابزون سبور أُحيل إلى اللجنة التأديبية وفقًا للمادة 38 من لائحة الانضباط؛ بسبب تصريحات مسيئة تضر بسمعة كرة القدم التركية.

وأضافت الشبكة أن قرار الإحالة جاء دون اتخاذ أي إجراءات احترازية بحق دوجان، ما يعني استمرار قدرته على ممارسة مهامه رئيسًا لنادي طرابزون سبور بشكل طبيعي خلال فترة التحقيق.