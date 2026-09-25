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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل: بالمر يغيب عن معسكرات الفريق بسبب الإصابات

بالمر
بالمر
مجدي سلامة

صرح توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بأن انسحاب كول بالمر من تشكيلة المنتخب الإنجليزي يمثل فرصة ضائعة، مشيرًا إلى أن نجم تشيلسي يغيب عن عدد كبير جدًا من المعسكرات بسبب الإصابات.

وتحدث مدرب "الأسود الثلاثة" - الذي كان قد استبعد بالمر من تشكيلة كأس العالم في وقت سابق من هذا العام - عن وضع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا اليوم الجمعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عشية المباراة التي ستخوضها إنجلترا على أرضها ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال توخيل: "حسب فهمي للأمر، فإنه يلعب وهو يعاني من عدم الراحة والألم، ولا يمكنه المنافسة على أعلى المستويات في ظل وجود هذا الألم وعدم الراحة؛ لذا فقد انسحب وأبلغنا بذلك، كما أبلغنا نادي تشيلسي أيضًا، هذا هو فهمي للموقف، ونحن لا نقوم بإدارة الأحمال البدنية (في هذه الحالة)".

وكان بالمر - الذي سجل أربعة أهداف في سبع مباريات خاضها مع تشيلسي هذا الموسم - واحدًا من عدة لاعبين انسحبوا من تشكيلة المنتخب الإنجليزي.

واستند توخيل إلى تألق بالمر في بداية الموسم عند استدعائه للفريق.

وأضاف توخيل: "إنها فرصة ضائعة أخرى، إنه يفوّت الكثير من الفرص، وأنا لا ألومه على ذلك؛ إنها مجرد حقيقة واقعة، إنه يغيب عن الكثير من المعسكرات بسبب الإصابات، وأنا أرغب فقط في الاعتماد على ما أشهده بنفسي وما أراه داخل فريقي".

وتابع: "ولهذا السبب، يجب أن تكون حاضراً في المعسكر؛ فإذا لم تكن موجوداً، فهناك مستوى تالٍ من الإبهار لا يمكنك الوصول إليه، لأنك لا تستطيع تحقيق ذلك إلا عندما تكون معي ومعنا فعليًا على أرض الملعب، لذا، نعم، إنها فرصة ضائعة، لا تصفها بأنها “فترة راحة”.

بينما يستعد المنتخب الإنجليزي لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، أكد توخيل أنه لا توجد "راحة" حقيقية خلال فترات التوقف الدولي.

واختتم: "إنها بيئة تنافسية، لكنها في الوقت نفسه بيئة يعشق اللاعبون التواجد فيها بمجرد دخولهم المعسكر؛ حيث يحبون التدريب معاً وقضاء الوقت سويًا، هذا هو جوهر التكاتف وروح الأخوة، وهو ما بنيناه منذ سبتمبر الماضي خلال التصفيات، ولن نتنازل عن ذلك أبدًا لن نسمح إطلاقًا، بتسلل أي شعور بأن اللاعبين لا يرغبون في الحضور، نحن نركز على اللاعبين الذين لديهم رغبة أكيدة في اللعب لمنتخب إنجلترا".

توخيل بالمر المعسكرات

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