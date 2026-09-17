توخيل يشيد بتألق بيلينجهام مع إنجلترا

أشاد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بالمستويات التي قدمها جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، مع «الأسود الثلاثة» خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي استضافتها المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر بيلينجهام بمستوى مميز خلال البطولة، وساهم في وصول منتخب إنجلترا إلى المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وواصل بيلينجهام تألقه مع ريال مدريد، ليصبح أحد العناصر المهمة في حسابات المدير الفني جوزيه مورينيو.

وأكد توخيل، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»، أن بيلينجهام يقدم أفضل مستوياته عندما يتعرض للضغط، مشيرًا إلى امتلاكه شخصية تنافسية قوية.

وقال مدرب إنجلترا عن بيلينجهام: «كان أحد نجوم كأس العالم، ليس فقط بالنسبة لمنتخب إنجلترا، وإنما البطولة بأكملها».

وأضاف: «لقد أظهر بيلينجهام لنا كامل إمكانياته، وأنه يمتلك عقلية تنافسية للغاية، هو بمثابة ماكينة لا تهدأ».

وأوضح توخيل: «بيلينجهام يتألق بشكل أكبر تحت الضغط، فهو يعشق هذه اللحظات وهذه المواعيد الكبرى، حيث يظهر أفضل ما لديه في تلك الظروف».

واختتم تصريحاته قائلًا: «انضم بيلينجهام إلى معسكر إنجلترا المشارك في كأس العالم بعقلية مذهلة وبجاهزية بدنية رائعة، وكان يمتلك شغفًا كبيرًا للعب والمشاركة في المباريات، ونجح جود في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب وكان حاسمًا في كل مباراة خضناها في البطولة».