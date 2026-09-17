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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي على ملعب نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الكرة النسائية.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي:

- نورا سمير - حكم ساحة

- يارا عاطف - حكم مساعد 1

- مي حسن - حكم مساعد 2

- أسماء نصار - حكم رابع

مواجهة الفريقين

وتعتبر هذه القمة السادسة بين الفريقين في تاريخ الديربي، الذي بدأ قبل موسمين فقط، عقب قرار الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم بضرورة وجود فريق سيدات من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية.

ومنذ بداية مشاركتهما، لم يحقق الزمالك أي بطولة، بينما أنهى الأهلي النسختين السابقتين في وصافة الدوري المصري، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

خماسية الأهلي.. النتيجة الأكبر

حقق الأهلي النتيجة الأكبر في تاريخ ديربي السيدات، عندما فاز على الزمالك بخماسية نظيفة، في الجولة الـ11 من الدوري المصري الموسم الماضي.

وسجلت نادين غازي هدفين في تلك المباراة، كأول لاعبة مصرية تسجل في الديربي، وجاءت الأهداف الأخرى عن طريق الفلسطينية لولو نصر ومواطنتها نور يوسف وأشرقت عادل.

وعاد الأهلي ليحقق فوزا جديدا على الزمالك في الدور الثاني، بعدما حسم مواجهة الجولة السادسة والعشرين بثلاثة أهداف دون رد.

وسجلت نور يوسف الهدف الأول، قبل أن تصنع الهدف الثاني لزميلتها لولو نصر، بينما أضافت نورا خالد الهدف الثالث.

بداية الديربي المصري للسيدات في موسم 2024-2025، شهد الدوري المصري للسيدات أول مواجهتين بين الأهلي والزمالك.

وحسم الأهلي المباراة الأولى بنتيجة 2-1 يوم 4 أكتوبر 2024، بعدما سجل تشاريتي روبن هدفي الفريق الأحمر، بينما أحرزت سبستيا أكوي هدف الزمالك الوحيد، ليصبح أول هدف في تاريخ الفريق الأبيض بالديربي.

وفي المواجهة الثانية، يوم 21 مارس 2025، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، وكان هذا اللقاء من ضمن الأسباب التي أضاعت اللقب على الأهلي.

لجنة الحكام الرئيسية لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري الزمالك الأهلي الزمالك والأهلي

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