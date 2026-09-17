الفراخ تتحدى الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على أسعار الدواجن بعد رفع الفائدة

​تشهد الأسواق المصرية تفاعلات اقتصادية واسعة عقب القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار الفائدة، والتي انعكست بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج الداجني وحركة البيع والشراء.

وفي ظل هذه المعطيات، تسود حالة من الحذر وترقب الأسواق لضبط إيقاع الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين بأفضل المعادلات الاقتصادية المتاحة.

​انعكاسات رفع الفائدة على تكاليف الإنتاج

​زيادة تكلفة رأس المال: أدى رفع أسعار الفائدة إلى تشديد شروط الإقراض وزيادة الأعباء التمويلية على أصحاب المزارع ومشروعات الثروة الداجنية، مما رفع تكلفة الاقتراض اللازم لشراء الأعلاف والكتاكيت.

​ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج: انعكست تكاليف التمويل والتشغيل على أسعار الأعلاف والخامات المستوردة، مما زاد من الضغوط التكلفة على المربين ودفعهم نحو استراتيجيات تسعير توازن بين هامش الربح والقدرة الشرائية للمستهلك.

​تراجع القوة الشرائية: يصاحب عادةً رفع الفائدة اتجاه نحو الادخار وكبح التضخم، وهو ما يظهر في تباطؤ نسبي للسيولة المتاحة لدى المستهلكين، دافعاً الأسواق نحو تقديم عروض ترويجية وتخفيضات كمية لتحريك حركة البيع.

​مؤشرات الأسعار الحالية في السوق

و​تعكس قوائم الأسعار الحالية تنوعاً كبيراً يتيح للمستهلكين خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تسجل الدواجن البيضاء مستويات مقبولة مدعومة بعروض البيع بالجملة، بينما تحافظ الأصناف الريفية والبلدي على مستوياتها السعرية لطبيعة تربيتها الخاصة:

​الدواجن البيضاء: سجلت حوالي 75 جنيهاً للكيلو، مع وجود عروض خاصة لكميات الجملة (عشرة كيلو بـ 699 جنيهاً)، إلى جانب توافر الأمهات البيضاء بـ 80 جنيهاً.

​الدواجن البلدي والأصناف الخاصة: استقر ت أسعار الدواجن البلدي، والبلدي الصعيدي، وبلدي الحشو، والبط البلدي عند 130 جنيهاً للكيلو، بينما يبلغ سعر الرومي البلدي 150 جنيهاً، والوز الشامورت 120 جنيهاً.

​المنتجات المصنعة وأجزاء الدواجن: تشهد إقبالاً ملحوظاً نظراً لتوافر عروض الكميات؛ حيث يبلغ سعر كيلو البانيه 200 جنيه (أو 3 كيلوات بـ 575 جنيهاً)، بينما تسجل الأوراك والدبابيس والصدور بالعظم والحمام الكدب 120 جنيهاً للكيلو مع عروض مخفضة للكميات.

​آفاق السوق والتحديات المستقبلية

و​تعتمد استقرار أسعار الدواجن في المرحلة المقبلة على مدى قدرة منظومة الإنتاج المحلي على استيعاب صدمات تكاليف التمويل، بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية في ضبط أسواق الأعلاف.

وفي ظل سعي المزارع والشركات لتقديم عروض تنافسية لتنشيط الطلب، يبقى المستهلك المستفيد الأكبر من سياسات البيع بالكميات المتاحة حالياً بالسوق.

​ويتطلب تجاوز هذه المرحلة تعزيز آليات الإنتاج المحلي لمدخلات الدواجن وتوفير تسهيلات تمويلية ميسرة لصغار المربين، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وحماية الأسعار من التذبذب الحاد.