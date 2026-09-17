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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الصحة تعلن حاجتها عن موظفين بإدارة سلامة المرضى.. الشروط وطريقة التقديم

الصحة
الصحة
قسم الخدمات

 في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتعزيز منظومة الجودة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب استقطاب عناصر وكوادر بشرية جديدة ومؤهلة للعمل كأعضاء بالإدارة العامة لسلامة المرضى.

​وتتبع الإدارة المذكورة الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، وستكون مقرات عمل الكوادر الجديدة بديوان عام وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بنظام الدوام الكامل في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية.

وزارة الصحة

​آلية ومجالات التقديم

و​أوضحت الوزارة أن شغل هذه الوظائف يتم عن طريق "الندب" حصرياً من بين العاملين من داخل ديوان عام وزارة الصحة والسكان. 

ويُشترط في المتقدم أن يكون من أصحاب الخبرات والكفاءات، وأن يكون حاصلاً على شهادات معتمدة في واحد على الأقل من المجالات التالية:

وزير الصحة والسكان
  • ​سلامة المرضى.
  • ​إدارة المخاطر الطبية.
  • ​جودة الرعاية الصحية / الإيجي كاب (EGHC).
  • ​مكافحة العدوى.
  • ​السلامة والصحة المهنية.
  • ​البحث العلمي / الكتابة العلمية.
  • ​تسجيل طبي وإحصاء.

​شروط وقواعد القبول

وزارة الصحة والسكان

و​أكدت الجهات المعنية بالوزارة أنه في كل الأحوال، وفي حال قبول المتقدم واجتيازه للإجراءات المقررة، يُشترط الحصول بشكل رسمي على "موافقة جهة العمل الأصلية" قبل إتمام خطوة الندب النهائية.

​خطوات ورابط التقديم

و​للتعرف تفصيلياً على الشروط الواجب توافرها وكيفية التقدم لأحد هذه الوظائف، خصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً رسمياً للتقديم:

نائب وزير الصحة والسكان

🔗 https://h1.nu/1x-KU

​كما يمكن للمهتمين من العاملين بديوان عام الوزارة مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق بالتصميم الإعلاني للوصول السريع إلى رابط التقديم.

​ولمزيد من المتابعة والاستفسارات الخدمية الرسمية، يمكن متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر الحسابات الموحدة: (@egypt.mohp / @mohpegypt).

شبكة

هيئة ميناء دمياط تعلن عن فتح باب التقديم

وكانت أعلنت هيئة ميناء دمياط عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب لشباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2026.

​تفاصيل ومواعيد التقديم

و​أوضحت هيئة ميناء دمياط أن فترة التقديم تبدأ اعتباراً من يوم 14 سبتمبر 2026 وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2026. ومرّت الهيئة بآلية مزدوجة للتقديم تتضمن الآتي:

حملة رقابية لمديرية الصحة

تقديم الأوراق باليد: يتوجه المتدرب بنفسه إلى مركز التدريب الإداري بهيئة ميناء دمياط خلال الفترة المذكورة (من الأحد إلى الخميس) بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً.

التسجيل الإلكتروني: يقوم المتدرب بنفسه بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع التسجيل المخصص بهيئة ميناء دمياط.

​الأوراق والمستندات المطلوبة

و​تختلف الأوراق والمستندات المطلوبة بحسب التخصصات التدريبية المتاحة كالتالي:

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك

بالنسبة لشباب الخريجين (المؤهلات العليا والمتوسطة):

  • ​صورة شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم.
  • ​صورة البطاقة الشخصية وتكون سارية، بالإضافة إلى 4 صور شخصية للبطاقة.
  • ​صورة الموقف من التجنيد.

بالنسبة لتخصصات (قائد قاطرة بحرية، ضابط حركة ثانٍ، مرشد بحري):

وكيل وزارة الصحة خلال جولته
  • ​شهادة البكالوريوس البحرية.
  • ​صورة البطاقة وتكون سارية، بالإضافة إلى 4 صور شخصية.
  • ​الموقف من التجنيد.
  • ​صورة جواز السفر البحري وتكون سارية.
  • ​الشهادة الطبية وتكون سارية.
  • ​الحتميات (تقدم يدويًا) وتكون سارية.
الصحة وزارة الصحة وظائف الصحة إدارة سلامة المرضى وظائف خالية

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