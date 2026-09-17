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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تخفيضات في السلع| 19 فرعا جديدا من سلسلة "كاري أون" الحكومية.. اعرف أماكنها

كاري أون
كاري أون
قسم الخدمات

​شهد قطاع التجارة الداخلية في مصر خطوة فارقة بافتتاح فرع جديد لأكبر سلسلة تجارية حكومية تحمل اسم "Carry On" (كاري أون) في منطقة دير الملاك بمحافظة القاهرة. 

وقد افتتح الفرع رسمياً كل من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الدين الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

​ولم يقتصر الحدث على فرع دير الملاك، بل امتد ليشمل افتتاح 19 فرعاً إضافياً عبر تقنية الفيديو كونفرنس في مختلف المحافظات، من بينها 9 فروع رئيسية جديدة داخل محافظة القاهرة وحدها، لتغطي شريحة واسعة من المواطنين في المناطق الحيوية والشعبية على حد سواء.

مدبولي يتفقد أحد فروع كاري أون

​خريطة الفروع الجديدة ومواقعها في القاهرة

و​تأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية مكثفة للوصول إلى المواطنين في مختلف الحيّات والمناطق السكنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. 

وشملت الفروع التسعة التي تم افتتاحها من خلال الفيديو كونفرنس في محافظة القاهرة المواقع التالية:

منافذ لبيع السلع
  1. ​مدينة السلام (لتلبية احتياجات الكثافة السكانية العالية بالمنطقة).
  2. ​مساكن شيراتون (لتوفير الخدمات التجارية بأسعار تنافسية بالمنطقة).
  3. ​منطقة الساحل بشبرا مصر.
  4. ​حي المطرية الشعبي والحيوي.
  5. ​منطقة العباسية.
  6. ​حي مصر الجديدة الراقي.
  7. ​سوق العبور (لتعزيز توافر السلع بالقرب من الأسواق المركزية).
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  1. ​شارع سكة راتب بمنطقة الحلمية.

​إلى جانب الفروع الأخرى التي وزعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس في المحافظات المختلفة لتعميق التغطية الجغرافية.

​الحضور الرسمي رفيع المستوى

و​حضر مراسم الافتتاح، نخبة من قيادات العمل التنفيذي والوزاري، وعلى رأسهم:

​اللواء عمر الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

السلع الأساسية

​الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

​المهندس عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة.

​بالإضافة إلى عدد من قيادات محافظة القاهرة، ومسؤولي وزارتي التموين والزراعة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

​رؤية متكاملة لضبط الأسواق وتطوير منافذ البيع

مخزون استراتيجي من السلع

و​أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن التوسع في هذه المنافذ يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير الاحتياجات بأسعار مناسبة للمواطنين. 

وأوضح أن سلسلة "كاري أون" لا تمثل مجرد منافذ بيع تقليدية، بل هي نموذج متطور يعتمد على:

التحول الرقمي: إدخال النظم التكنولوجية الحديثة في عمليات الإدارة والتسعير والبيع.

محافظ المنيا يتابع أسعار السلع في عدد من السلاسل التجارية

الشفافية الكاملة: الإعلان الواضح والصريح عن الأسعار أمام المواطنين لتمكينهم من الاختيار بحرية ومقارنة الأسعار التنافسية.

تقليل الحلقات الوسيطة: إيصال السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك لخفض التكاليف والحد من موجات الغلاء.

تجربة تسوق متكاملة: توفير بيئة حضارية ومطورة في العرض والتخزين ترفع من جودة الخدمة المقدمة.

السلع

​استراتيجية الشركة القابضة لتطوير قطاع التجزئة

و​تستهدف السلسلة التجارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير منظومة التجارة الداخلية عبر محاور عدة تشمل:

طرح منتجات الشركات الوطنية: تقديم سلع بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في السوق الحر.

تحويل البقالين التموينيين: ترقية عدد من البقالين التقليديين إلى سوبر ماركت حضاري متطور يتماشى مع المعايير الحديثة.

محافظ أسيوط يتابع توافر السلع وضبط الأسعار ويتفقد معرض

تطوير منافذ "جمعيتي": تحديث عدد من منافذ المشروع لترتقي إلى مستوى هايبر ماركت مصغر يخدم المناطق السكنية المختلفة.

التوسع في المنافذ المتحركة: إطلاق سيارات ومنافذ متنقلة لتجوب الأحياء والقرى المحرومة لضمان وصول الدعم والسلع المخفضة لمستحقيها بالتوازي مع الرقابة الميدانية المشددة.

كاري أون فروع كاري أون التموين أسعار السلع تخفيضات التموين

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