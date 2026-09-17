نصائح نبوية لكل الشباب قبل الزواج .. داعية يوضح

أكد الشيخ حمادة طنطاوي، من علماء الأزهر الشريف أهمية أن يحرص الشباب عند الإقدام على الزواج على اختيار الزوجة الصالحة، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتوجيه الشباب إلى أسس الاختيار الصحيح للزوجة.

وقال خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة MBC مصر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، مؤكدًا أن اختيار ذات الدين هو الأساس.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة المرأة الصالحة، فقال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة»، مشيرًا إلى أن المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها زوجها أسرته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها في عرضه وماله وولده حفظته.

ونوّه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجّه أهل الفتاة أيضًا إلى حسن اختيار الزوج، فقال: “من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض”، مؤكدًا أهمية الدين والخلق في بناء الأسرة.