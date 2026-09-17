الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا

أعلنت اللجنة العليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026م، ولمدة 60 يومًا، ولن يُعتد بأي طلب يُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة.

وأكد أ.د/ أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فتح باب التظلمات يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لمراجعة نتائجهم، والتأكد من حصول كل طالب على حقه، في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، وبما يضمن الدقة والشفافية في مراجعة أوراق الإجابة.

باب التظلمات للثانوية الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن استقبال طلبات التظلمات يتم أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك في معهد أحمد الليبي بمدينة نصر بالقاهرة، وفقًا للتوزيع التالي:

- السبت: مناطق الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والقاهرة، وكفر الشيخ.

- الاثنين: مناطق الغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

- الأربعاء: مناطق القليوبية، والمنوفية، ودمياط، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية.

وتُستقبل طلبات التظلمات بالمقرات الإقليمية يوم السبت فقط، وذلك بإدارة امتحانات منطقة قنا الأزهرية، التي تستقبل طلبات مناطق قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وإدارة امتحانات منطقة أسيوط الأزهرية، التي تستقبل طلبات مناطق المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وإدارة امتحانات منطقة الإسكندرية الأزهرية، التي تستقبل طلبات منطقتي الإسكندرية ومرسى مطروح.

وبيَّن القطاع أن الطالب أو ولي أمره هو من يتقدم بطلب التظلم، مع سداد مقابل الخدمات الإدارية، وأمانة الخبير عن كل مادة تُعرض على لجنة الخبراء، ومقابل خدمات التنفيذ في حال زيادة درجات الطالب، وجميعها وفق القواعد والرسوم المقررة.

وتشمل المستندات المطلوبة: طلب التقديم، وبيان درجات حديث، وإيصالات سداد الرسوم وأمانة الخبير، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الطالب.

وتُسدَّد جميع المبالغ المقررة بموجب حوالة بريدية على الكود المؤسسي رقم (10500121) لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي رقم (9450874816)، مع ضرورة توجيه الحوالة صراحةً إلى «تظلمات الثانوية»، ولن يُعتد بغير ذلك.

وشددت لجنة التظلمات العليا على ضرورة أن يلتزم الطالب أو ولي أمره بمتابعة إجراءات التظلم واستكمال أي بيانات تطلبها اللجنة، مع تسجيل رقم هاتف مُفعَّل عليه تطبيق «واتساب»، إلى جانب رقم بديل للتواصل.