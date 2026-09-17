الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي تأكيد حضوره القوي على الساحة الأوروبية بعدما جذب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية بفضل قدراته الهجومية المميزة، سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الفرص.

ويقدم قائد منتخب مصر بداية قوية مع طرابزون سبور حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات خاضها في الدوري التركي، إلى جانب صناعة هدف ليضع بصمته الهجومية مبكرًا مع الفريق.

محمد صلاح في قائمة عمالقة صناعة الأهداف

وكشف موقع "PopFoot" عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في كرة القدم العالمية منذ عام 2020، والتي شهدت تواجد محمد صلاح ضمن المراكز الأولى بعدما قدم 100 تمريرة حاسمة خلال 343 مباراة بمعدل 0.29 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

ويحتل صلاح المركز الثالث في القائمة خلف البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي يتصدر الترتيب برصيد 121 تمريرة حاسمة خلال 385 مباراة بينما يأتي البلجيكي كيفين دي بروين في المركز الثاني بعدما صنع 105 أهداف خلال 276 مباراة.

الفرعون المصري يتفوق على مبابي

ويبرز محمد صلاح باعتباره اللاعب الأفريقي الوحيد الموجود ضمن قائمة أفضل 10 صانعي أهداف منذ عام 2020 متفوقا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الرابع برصيد 95 تمريرة حاسمة خلال 365 مباراة بينما تضمنت القائمة أيضا أسماء بارزة مثل الألماني جوشوا كيميش والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين جاءا خلف قائد منتخب مصر.

صلاح يواصل كتابة الأرقام مع طرابزون

وعلى مستوى مشواره مع طرابزون سبور، شارك محمد صلاح في 7 مباريات بمختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق، ونجح خلالها في صناعة هدف في الوقت الذي يمتد فيه عقده مع النادي التركي حتى عام 2028.

وتبلغ القيمة السوقية لمحمد صلاح حاليا 22 مليون يورو ليواصل النجم المصري مسيرته بين كبار لاعبي كرة القدم العالمية معززا أرقامه التهديفية وصناعته للأهداف في تجربته الجديدة بالدوري التركي.