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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

100 عام إذاعة و66 عامًا على انطلاق التليفزيون.. «المسلماني»: رقمنة تراث ماسبيرو أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد البهى

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الندوة التي استضافتها قمة الإعلام العربي في دبي وقدمتها الإعلامية الأردنية دانا أبو خضر، إن ماسبيرو يحتفل حاليًا بمرور 66 عامًا على انطلاق التليفزيون المصري و100 عام على الإذاعة المصرية، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الإذاعة صدر عام 1926.

وأضاف المسلماني أن المؤسسات الإعلامية تزدهر وتتراجع، ولا تملك قوة البقاء والتأثير لمجرد وجودها أو عمق تاريخها، وإنما تحتاج إلى التطوير المستمر والعمل المتواصل للحفاظ على دورها وتأثيرها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ماسبيرو شهد تراجعًا كبيرًا خلال سنوات سابقة، مؤكدًا أن العمل يجري حاليًا على تصحيح المسار واستعادة عصر الازدهار من جديد.

وأشاد المسلماني بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رقمنة تراث ماسبيرو، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري، لما يمثله هذا التراث من قيمة إعلامية وتاريخية وثقافية.

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام دبي

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