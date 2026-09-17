مطار القاهرة يودع 47 طالبًا من أوائل طلبة الثانوية العامة إلى برلين.. صور

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، التي تنظمها جريدة الجمهورية سنويًا، وعلى متنها 47 طالبًا، متجهة إلى العاصمة الألمانية برلين على متن إحدى رحلات شركة مصر للطيران، وذلك من صالون الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، حيث تولى قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي التنسيق وتقديم التيسيرات اللازمة للوفد وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وتعليمات المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، حرص الشركة على دعم الطلاب المتفوقين وتوفير أفضل الخدمات والتيسيرات لهم، متمنيًا للطلاب رحلة موفقة وعودة سالمة.

وأعرب أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عن تقديره للتعاون والتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي، وما تم تقديمه من تيسيرات للطلاب، متمنيًا لهم إقامة متميزة خلال زيارتهم إلى برلين.