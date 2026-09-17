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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

متهم بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. القبض على مستريح تونا الجبل في الإسكندرية

اهالي تونا الجبل
اهالي تونا الجبل
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لتمكن الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح تونا الجبل»، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من أهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي، قدرت وفقًا لأقوال الضحايا بنحو 160 مليون جنيه، بزعم تشغيلها واستثمارها مقابل أرباح دورية.

وكشفت التحريات عن مكان وجود المتهم بمحافظة الإسكندرية، وبتوجيهات اللواء احمد عزت مدير الامن واللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، جرى إعداد مأمورية أمنية من مباحث مركز شرطة ملوي لضبطه.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بمحافظة الاسكندريه ، قبل اقتياده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، ومواصلة وتواصل التحقيقات مع المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة الاتهامات المنسوبة إليه، وحصر المبالغ المالية وأعداد المتضررين، والكشف عن مصير الأموال محل البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية

فيما قال مصدر ، ان المتهم أفاد بأن الأموال محل التعاملات يتم تشغيلها واستثمارها خارج مصر، موضحًا أن تعاملاته مع عدد من الأهالي بدأت منذ عام 2021، وأن المتعاملين معه كانوا يحصلون على أرباح بصورة منتظمة خلال السنوات الماضية، قبل توقف السداد وبدء الأزمة.

كان عدد من أهالي قرية تونا الجبل بمركز ملوي ، قد تقدموا باستغاثات وبلاغات، اتهموا خلالها المتهم بالحصول على مبالغ مالية متفاوتة منهم، وصلت لدى بعض المتضررين إلى ملايين الجنيهات، بعدما أخبرهم بتشغيل الأموال في أنشطة تجارية واستيراد وتصدير، من بينها تجارة البن والقهوة، مقابل الحصول على عائد شهري.

وبحسب افادات عدد من الضحايا، كان العائد يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه شهريًا مقابل كل 100 ألف جنيه، وهو ما دفع عددًا من الأهالي إلى زيادة المبالغ التي سلموها للمتهم بعد انتظام صرف الأرباح لفترات.

واشاروا أنهم باعوا أراضي وذهبًا وماشية لتوفير الأموال والدخول بها في تلك التعاملات ، وان المتهم توقف عن صرف الأرباح خلال الأشهر الماضية، قبل انقطاع التواصل مع المتهم وعدم تمكنهم من الوصول إليه، ما دفعهم إلى تحرير البلاغات ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل لاسترداد أموالهم.
 

المنيا ملوى القبض متهم تونا

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