ضبط مطلق الأعيرة النارية عشوائيا في شارع طه حسين بالمنيا.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من ضبط شخص أطلق أعيرة نارية بصورة عشوائية بشارع طه حسين بمدينة المنيا، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين الأهالي والمارة بالمنطقة .

وفور وقوع الحادثة، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه، فيما تابع اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، الموقف ميدانيًا والوقوف على تفاصيل الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشخص المتسبب في إطلاق الأعيرة النارية، والسيطرة على الموقف داخل الشارع، وسط تواجد أمني لمتابعة الحالة الأمنية والتأكد من عدم وجود تداعيات أخرى للواقعة.

وأثارت الواقعة حالة من الخوف بين المواطنين، خاصة مع إطلاق الأعيرة النارية داخل أحد الشوارع الحيوية بالمدينة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبط المتهم والسيطرة على الموقف.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع الملابسات، والوقوف على أسباب ودوافع إطلاق الأعيرة النارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.



كانت حالة من الخوف انتابت أهالي شارع طه حسين بمدينة المنيا، والمارين بالشارع اليوم، عقب إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية بصورة عشوائية من شباك شقته، وسط حالة من الخوف بين المواطنين والمارة.