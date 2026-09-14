جامعة المنيا .. اعتماد لوائح للدراسات العليا لكليات الطب وطب الأسنان والتمريض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صدور قرارات وزارية باعتماد وتفعيل اللوائح الداخلية المحدثة لمرحلة الدراسات العليا بعدد من كليات القطاع الطبي بالجامعة، وذلك لتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات العلمية والمعايير الدولية .



وشملت القرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، الموافقة على إصدار وتفعيل اللوائح الداخلية المحدثة لمرحلة الدراسات العليا بكل من كلية الطب البشري للعمل بنظام «النقاط المعتمدة»، وكلية طب الأسنان للعمل بنظام «الساعات المعتمدة»، وكلية التمريض للعمل بنظام «الساعات المعتمدة».

وأكد رئيس الجامعة ، أن اعتماد هذه اللوائح المحدثة يمثل نقلة في مسيرة الدراسات العليا بالجامعة ويعكس حرص الجامعة على مواصلة تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية وفق أحدث الاتجاهات العالمية .



وأضاف أن تحديث اللوائح يسهم كذلك في تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال توجيه الطاقات البحثية نحو المجالات ذات الأولوية، وتشجيع الابتكار ومواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيات في المجالات الطبية، بما يعزز جودة الأبحاث ومخرجاتها، ويدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية.

وأكد أن تطبيق المعايير والنظم الأكاديمية الحديثة من شأنه أن يدعم التدويل والانفتاح الأكاديمي، ويعزز فرص التعاون والتبادل العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، فضلًا عن دعم قدرة برامج الدراسات العليا على استيفاء المعايير الأكاديمية المتعارف عليها عالميًا، بما يسهم في تعزيز تنافسية جامعة المنيا ودعم جهودها في تحسين موقعها بالتصنيفات الدولية.

وأوضح الدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تطبيق نظامي «الساعات المعتمدة» و«النقاط المعتمدة» في كليات القطاع الطبي يمثل إضافة لمنظومة الدراسات العليا، لما يتيحه من تطوير في أساليب الدراسة والتقييم، وربط المقررات والبرامج باحتياجات الباحثين والتطورات المتسارعة في التخصصات الطبية، بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية والبحثية، مؤكداً على أن الجامعة تسعي نحو استكمال منظومة التطوير الأكاديمي بمختلف قطاعاتها، وترسيخ مكانتها كجامعة قادرة على مواكبة التحولات العالمية في التعليم والبحث العلمي .