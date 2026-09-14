شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

مع بداية العام الدراسي، تعود شنطة المدرسة لتكون جزءًا أساسيًا من يوم الطفل، ومع كثرة الكتب والكراسات والأدوات قد تحمل بعض الحقائب وزنًا زائدًا مقارنة بقدرة الطفل على حملها، وهو ما يثير قلق الأمهات بشأن تأثيرها على الظهر والكتفين والرقبة.

ولا يتوقف الأمر على وزن الشنطة فقط، فطريقة حملها، وتصميمها، وارتداؤها على كتف واحد، بالإضافة إلى مدة حملها يوميًا، كلها عوامل قد تزيد الضغط على جسم الطفل وتسبب آلامًا أو إجهادًا عضليًا.

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

قال الدكتور أشرف إسماعيل، استشاري جراحة العمود الفقري والعظام، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن وزن حقيبة المدرسة وطريقة حملها من الأمور التي يجب أن تنتبه إليها الأسرة، خاصة مع الأطفال في مراحل النمو.

وأوضح أن حمل الحقيبة بطريقة خاطئة أو لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد عضلات الظهر والكتفين والرقبة، وقد يظهر ذلك في صورة ألم أو شعور بالتعب بعد العودة من المدرسة، مؤكدًا أهمية اختيار حقيبة مناسبة للطفل وعدم تحميلها بأغراض غير ضرورية.

ويُعرف إسماعيل بتخصصه في جراحات العمود الفقري والعظام، وله مركز متخصص في هذا المجال بالقاهرة.

7 علامات تكشف تأثير شنطة المدرسة على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

1. ألم الظهر بعد العودة من المدرسة

إذا بدأ الطفل يشكو باستمرار من ألم في الظهر بعد يومه الدراسي، فقد تكون الحقيبة الثقيلة أو طريقة حملها أحد العوامل التي تزيد إجهاد العضلات، خاصة إذا كان الألم يتكرر مع حمل الشنطة ويختفي خلال الراحة.

2. ألم في الكتفين

من العلامات التي تستحق الانتباه أيضًا شكوى الطفل من ألم أو ثقل في الكتفين، خصوصًا عندما تكون الحقيبة محملة بكتب كثيرة أو يتم حملها على كتف واحد.

3. انحناء الجسم أثناء المشي

قد يحاول الطفل تلقائيًا الانحناء إلى الأمام أو تغيير طريقة مشيه للتعامل مع وزن الحقيبة، وهنا يجب على الأم فحص محتويات الشنطة والتأكد من أنها مناسبة لحجمه وقدرته.

4. آثار الحزام على الكتفين

ظهور علامات ضغط واضحة على كتفي الطفل بعد خلع الحقيبة قد يشير إلى أن الأحزمة ضيقة أو أن وزن الحقيبة زائد، ولذلك يجب ضبط الأحزمة بحيث تكون الحقيبة قريبة من الظهر ومريحة أثناء الحركة.

5. ألم الرقبة

قد تمتد المشكلة إلى منطقة الرقبة، خاصة إذا كانت الحقيبة غير مناسبة أو إذا اعتاد الطفل حملها بطريقة خاطئة لفترات طويلة.

6. شكوى الطفل من التنميل أو الوخز

إذا بدأ الطفل يشعر بتنميل أو وخز في الذراع أو اليد أثناء حمل الحقيبة أو بعد خلعها، فلا ينبغي تجاهل الأمر، خاصة إذا تكرر أو صاحبه ألم واضح، ويُفضل استشارة الطبيب لتقييم السبب.

7. رفض الطفل حمل الحقيبة

أحيانًا يعبر الطفل عن المشكلة بطريقة غير مباشرة، مثل رفض حمل حقيبته أو الشكوى المستمرة من ثقلها أو طلب مساعدة أحد والديه في حملها.

كيف تختار الأم شنطة مدرسة مناسبة؟

يفضل اختيار حقيبة ذات حزامين مبطنين وعريضين نسبيًا، مع ضبطهما بحيث تكون الحقيبة مستقرة وقريبة من ظهر الطفل بدلًا من تركها تتدلى بعيدًا عن الجسم.

كما يجب التخلص من الأشياء غير الضرورية الموجودة داخل الحقيبة، ومراجعة محتوياتها يوميًا، لأن زجاجات المياه الكبيرة والألعاب والأدوات غير المستخدمة قد تضيف وزنًا دون فائدة.

ومن الأفضل أيضًا تعليم الطفل استخدام الحزامين معًا بدلًا من تعليق الحقيبة على كتف واحد، لأن توزيع الوزن على الجانبين يساعد على تقليل الضغط غير المتوازن على الجسم.

متى تحتاجين لاستشارة الطبيب؟

إذا كان الطفل يعاني من ألم متكرر في الظهر أو الرقبة، أو ظهرت لديه مشكلة في الحركة، أو استمر الألم حتى بعد تقليل وزن الحقيبة والراحة، فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص وعدم افتراض أن السبب هو الحقيبة فقط.

كما يجب عدم تجاهل الألم المصحوب بتنميل أو ضعف في الأطراف أو أعراض غير معتادة، لأن هذه الحالات تحتاج إلى تقييم طبي لتحديد السبب.

نصيحة مهمة للأمهات

لا تنتظري حتى يبدأ طفلك في الشكوى من آلام الظهر حتى تراجعي وزن الحقيبة، بل اجعلي فحصها عادة يومية قبل الذهاب إلى المدرسة.