قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: بايدن وراء ارتفاع الأسعار في أمريكا.. والنفط سيتراجع بعد انتهاء حرب إيران
جلسة حاسمة في برشلونة.. فليك وديكو يحددان مصير حمزة عبد الكريم
اللواء أسامة كبير: التنسيق المصري السعودي ضرورة لحماية أمن المنطقة
ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.. وعلى دول العالم تعويض أمريكا
ترامب يتعهد بتوزيع 5 آلاف دولار على البالغين في الولايات المتحدة
نجم الاتحاد السابق: بيع بيزيرا ينهي «الصداع» داخل الزمالك ويسدد مستحقات اللاعبين
ترامب: الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بأعلى معدلات في تاريخها
علاقات متجذرة وشراكة تحسم معادلات الأمن العربي.. برلماني: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة
المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
منع قطع الأشجار وتحسين الخدمات.. متحدث الحكومة يكشف توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين
العربي للتحول الرقمي: 57 مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية و2.22 مليار معاملة في 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القاهرة والرياض ترسمان ملامح موقف عربي أقوى في مواجهة تحديات المنطقة

نشأت حتة
نشأت حتة

أكد النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، وتعكس عمق العلاقات التاريخية والخصوصية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

وقال حتة إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي في هذا التوقيت يمثل امتدادًا لمسار متواصل من التنسيق بين القاهرة والرياض، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض مزيدًا من التشاور بين الدول العربية صاحبة الثقل والتأثير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أهمية الزيارة تنبع من كونها لا تقتصر على بحث العلاقات الثنائية، وإنما تشمل تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن التوافق المصري السعودي يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي والتعامل مع الأزمات التي تمس الأمن القومي العربي.

وأشار النائب نشأت حتة إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمتلك مقومات حقيقية تجعلها نموذجًا للشراكة العربية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي.

 قوة المنطقة العربية

وشدد حتة على أن مصر والسعودية تدركان أن قوة المنطقة العربية تبدأ من قدرتها على تنسيق مواقفها وحماية مصالحها، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل رسالة مهمة بأن القضايا العربية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن إرادة الدول العربية الرئيسية ودورها في صناعة القرار الإقليمي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على ترسيخ علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وأن زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تمثل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح مساحات أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي، بما يدعم الأمن القومي العربي ويعزز استقرار المنطقة.

مصر السعودية البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

حسام عبد المجيد

أنا ابن الزمالك.. حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الأهلي

ترشيحاتنا

سفير عُمان لدى جمهورية أنجولا يقدم أوراق اعتماده

سفير سلطنة عُمان لدى أنجولا يقدم أوراق اعتماده

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

مكافآت ضخمة.. أمريكا ترصد 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات تمويل إيران

بن غفير

فضائح داخل شرطة إسرائيل.. بن غفير يتهم بالتبذير والشرطة تكشف المستور

بالصور

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد