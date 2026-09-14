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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 17 موقعا مخصصا للوحدات الصحية بـ "حياة كريمة" بسمالوط.. فيديو

تسليم مواقع حياة كريمة
تسليم مواقع حياة كريمة
ايمن رياض

أعلن المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، الانتهاء من تسليم 17 موقعاً مخصصاً للوحدات الصحية المدرجة ضمن خطة المبادرة، وجاري الاستكمال لكافة المواقع المخصص لمبادرة "حياة كريمة" ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومتابعة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية لا سيما في القرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف الغرياني ، أنه تم البدء الفوري بأعمال الحفر تمهيداً لأعمال الإنشاء في أحد المواقع المخصصة لوحدة صحية متكاملة بقرية "الروبي".

وأوضح أن الوحدة الصحية الجديدة بقرية "الروبي" ستُقام وتُجهّز وفقاً لأحدث المعايير الطبية والاشتراطات الحديثة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بأهالي القرية والقرى المجاورة وتوابعها، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود متابعة ميدانية مستمرة لالتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد، وضمان سرعة الإنجاز بأعلى معايير الجودة الممكنة.

وقد قوبل هذا الإجراء التنموي والخدمي بحالة من البهجة والترحيب الواسع بين أهالي قرية "الروبي" الذين عبّروا عن أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الرؤية الثاقبه لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي أعادت رسم ملامح الحياة في القرى المصرية وأنهت سنوات من التهميش.

كما وجّه الأهالي الشكر لمحافظ المنيا على جهوده المتميزة ومتابعته الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات الخدمية، وحل العديد من المشكلات المزمنة التي لم تقترب منها الجهات لسنوات طويلة، مثمنين أيضاً الدور التنفيذي والميداني لرئيس مدينة سمالوط في تذليل العقبات ودعم سرعة إنجاز الأعمال لخدمة المواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا حياة كريمة سمالوط

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