بعد دعوات المطالبة بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.. نائب الرئيس الأمريكي: أي تكنولوجيا جديدة تحمل المخاطر والمزايا

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم /الاثنين/، أن أي تكنولوجيا جديدة تحمل المخاطر والمزايا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقال فانس - في تصريحات عقب تصاعد الدعوات المطالبة بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية - "هذا الأمر من بين شواغلنا، ولكن يجب أن نتأكد من أن نضع قواعد تنظيمية بذكاء، ونتفكر مليا بشأن المخاطر.. من الواضح أن هناك مخاطر للذكاء الاصطناعي، وهناك مزايا".

وأضاف: "وبشكل شخصي أشعر بشيء من الغرابة بشأن العديد من شركات تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تأتي إلى الحكومة وتناشدها بوضع لوائح تنظيمية لها.. وأعتقد أن علينا أن نكون حذرين حول هذا الأمر".

وتابع: "الأمر الآخر ما قاله الرئيس دونالد ترامب مرارا إن الصين منخرطة في السباق طويل الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي في مواجهة الولايات المتحدة، ويجب أن نتأكد من أن الولايات المتحدة تفعل الأمور بذكاء، ولكن تبقي في الطليعة"، داعيا المواطنين الأمريكيين إلى عدم الخوف.



