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بين أحضان الطبيعة.. محمد صلاح يستمتع بوقته في تركيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين أحضان الطبيعة.. محمد صلاح يستمتع بوقته في تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، صورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر محمد صلاح، أثناء قضائه وقتا ممتعا في أجواء الطبيعة بتركيا، ولاق تفاعلا كبيرا من جمهوره ومحبيه.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين محمد صلاح ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، خلال الفترة المقبلة، بعد رغبة رئيس نادي طرابزون سبور في تنظيم هذا اللقاء.

أردوغان يستفسر عن محمد صلاح

وبحسب التقارير التركية، أجرى رجب طيب أردوغان محادثة مع أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، واستفسر خلالها عن محمد صلاح، في ظل الاهتمام الذي يحظى به النجم المصري.

وأبلغ رئيس طرابزون سبور الرئيس التركي بأن محمد صلاح يرغب في مقابلته، ليوجه أردوغان بترتيب اللقاء في أقرب فرصة ممكنة، وفقًا لما تسمح به ارتباطاته الرسمية.

محمد صلاح طرابزون سبور التركي تركيا

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