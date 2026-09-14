21 مباراة في 5 أشهر.. ننشر أجندة الأهلي الكاملة حتى فبراير 2027

كشفت المواعيد المعلنة حتى الآن عن خريطة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس الرابطة، بالإضافة إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت مباريات الأهلي المعلنة حتى الآن على النحو التالي:

الجولة الخامسة – الدوري المصري: أبو قير للأسمدة – 15 سبتمبر – القاهرة.

أبو قير للأسمدة – 15 سبتمبر – القاهرة. الجولة الأولى – كأس الرابطة: بترول أسيوط – 8 أكتوبر – أسيوط.

بترول أسيوط – 8 أكتوبر – أسيوط. الجولة السادسة – الدوري المصري: الزمالك – 11 أكتوبر – القاهرة.

الزمالك – 11 أكتوبر – القاهرة. ذهاب دور الـ32 – الكونفدرالية: أمام الفائز من مقديشو سيتي الصومالي وقيطارة الأوغندي – من 16 إلى 18 أكتوبر – خارج مصر.

أمام الفائز من مقديشو سيتي الصومالي وقيطارة الأوغندي – من 16 إلى 18 أكتوبر – خارج مصر. الجولة السابعة – الدوري المصري: القناة – 21 أكتوبر – القاهرة.

القناة – 21 أكتوبر – القاهرة. إياب دور الـ32 – الكونفدرالية: أمام الفائز من مقديشو سيتي وقيطارة – من 23 إلى 25 أكتوبر – القاهرة.

أمام الفائز من مقديشو سيتي وقيطارة – من 23 إلى 25 أكتوبر – القاهرة. الجولة الثامنة – الدوري المصري: مودرن – 29 أكتوبر – القاهرة.

مودرن – 29 أكتوبر – القاهرة. الجولة التاسعة – الدوري المصري: بيراميدز – 23 نوفمبر – القاهرة.

بيراميدز – 23 نوفمبر – القاهرة. الجولة الثانية – كأس الرابطة: المقاولون العرب – 2 ديسمبر – القاهرة.

المقاولون العرب – 2 ديسمبر – القاهرة. الجولة العاشرة – الدوري المصري: غزل المحلة – 10 ديسمبر – الغربية.

غزل المحلة – 10 ديسمبر – الغربية. الجولة الحادية عشرة – الدوري المصري: بترول أسيوط – 15 ديسمبر – القاهرة.

بترول أسيوط – 15 ديسمبر – القاهرة. الجولة الثانية عشرة – الدوري المصري: سيراميكا كليوباترا – 24 ديسمبر – القاهرة.

سيراميكا كليوباترا – 24 ديسمبر – القاهرة. الجولة الثالثة عشرة – الدوري المصري: الاتحاد السكندري – 29 ديسمبر – القاهرة.

الاتحاد السكندري – 29 ديسمبر – القاهرة. الجولة الرابعة عشرة – الدوري المصري: الجونة – 15 يناير – الغردقة.

الجونة – 15 يناير – الغردقة. الجولة الرابعة – كأس الرابطة: الشرقية للدخان وإنبي – 20 يناير – القاهرة.

الشرقية للدخان وإنبي – 20 يناير – القاهرة. الجولة الخامسة عشرة – الدوري المصري: السويس وبتروجيت – 28 يناير – القاهرة.

السويس وبتروجيت – 28 يناير – القاهرة. الجولة السادسة عشرة – الدوري المصري: البنك الأهلي – 1 فبراير – القاهرة.

البنك الأهلي – 1 فبراير – القاهرة. الجولة السابعة عشرة – الدوري المصري: المصري – 6 فبراير – الإسكندرية.

المصري – 6 فبراير – الإسكندرية. الجولة الثامنة عشرة – الدوري المصري: طلائع الجيش – 12 فبراير – القاهرة.

طلائع الجيش – 12 فبراير – القاهرة. الجولة الخامسة – كأس الرابطة: الجونة – 15 فبراير – القاهرة.

الجونة – 15 فبراير – القاهرة. الجولة التاسعة عشرة – الدوري المصري: وادي دجلة – 19 فبراير – القاهرة.

وتتضمن أجندة الأهلي خلال هذه الفترة عددًا من المواجهات المهمة، أبرزها مباراتا الزمالك وبيراميدز في الدوري، إلى جانب مواجهتي دور الـ32 في الكونفدرالية الإفريقية، وسط ارتباطات متتالية على أكثر من بطولة.