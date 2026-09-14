مع بداية الدراسة، تبحث الأمهات عن أفضل الأطعمة التي يمكن وضعها في اللانش بوكس، خاصة مع طول اليوم الدراسي وكثرة الحصص والأنشطة، حتى يحصل الطفل على الطاقة التي يحتاجها دون أن يشعر بالجوع سريعًا.

ولا يعتمد شعور الطفل بالشبع على كمية الطعام فقط، وإنما على مكونات الوجبة وتوازنها، فالأطعمة التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة بالوجبات التي تعتمد على السكريات فقط، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أفضل أطعمة تساعد على شبع طفلك في المدرسة

1. البيض

يعد البيض من الخيارات العملية والمشبعة، ويمكن وضع بيضة مسلوقة في اللانش بوكس مع قطعة من الخبز وبعض الخضروات.

ويحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع، كما أنه سهل التحضير ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة تناسب الطفل.

2. الجبن مع الخبز

يمكن تحضير ساندوتش من الجبن مع الخبز، ويفضل اختيار أنواع مناسبة لعمر الطفل واحتياجاته الغذائية، مع إضافة الخيار أو الطماطم أو الجزر.

وتساعد إضافة الخضروات والخبز إلى الوجبة على جعلها أكثر توازنًا بدلًا من الاعتماد على قطعة حلوى أو بسكويت فقط.

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

3. الزبادي

الزبادي يمكن أن يكون خيارًا مناسبًا ضمن وجبة المدرسة إذا أمكن حفظه بطريقة آمنة وفي درجة حرارة مناسبة.

ويمكن تقديمه مع الفاكهة أو الشوفان حسب عمر الطفل وما يناسب نظامه الغذائي.

4. الفاكهة الكاملة

التفاح أو الكمثرى أو البرتقال أو الموز يمكن أن تكون خيارات مناسبة للمدرسة، وتوفر الفاكهة الألياف والماء والعناصر الغذائية المختلفة.

ويفضل تقديم الفاكهة كاملة بدلًا من الاعتماد على العصائر، لأن تناول الثمرة نفسها يساعد الطفل على الحصول على الألياف.

5. الشوفان

يمكن إدخال الشوفان في وجبة الطفل بطرق مختلفة، مثل تحضيره مع الزبادي والفاكهة، أو استخدامه في وصفات منزلية قليلة السكر.

ويتميز الشوفان باحتوائه على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع ضمن وجبة متوازنة.

6. المكسرات المناسبة لعمر الطفل

يمكن أن تكون المكسرات غير المملحة خيارًا جيدًا لبعض الأطفال، لأنها تحتوي على الدهون الصحية والبروتين.

لكن يجب الانتباه إلى الحساسية الغذائية، كما يجب تقديمها بالطريقة والحجم المناسبين لعمر الطفل لتقليل خطر الاختناق، وعدم وضعها للطفل إذا كانت المدرسة تمنعها بسبب حالات الحساسية بين الطلاب.

7. ساندوتش متوازن

من أفضل الحلول للأيام الدراسية الطويلة إعداد ساندوتش يحتوي على مصدر للبروتين مثل البيض أو الجبن أو الدجاج، مع الخبز وإضافة بعض الخضروات.

هذه التركيبة أفضل من إرسال بسكويت أو كيك فقط، لأنها تجمع أكثر من عنصر غذائي في وجبة واحدة.

أطعمة لا يفضل الاعتماد عليها في اللانش بوكس

من الأخطاء الشائعة وضع الحلويات والمشروبات السكرية والمخبوزات المحلاة باعتبارها وجبة كاملة، لأنها قد تمنح الطفل طاقة سريعة لكنها لا توفر وجبة متوازنة.

لذلك يمكن تقديم قطعة صغيرة من الحلوى أحيانًا، لكن لا يفضل أن تكون المكون الأساسي في اللانش بوكس.

كما يجب الاهتمام بالمياه، لأن الطفل قد يخلط بين الشعور بالعطش والجوع، ولذلك من المهم أن تكون زجاجة مياه معه طوال اليوم الدراسي.

كيف تجعلين اللانش بوكس مشبعًا؟

بدلًا من وضع كمية كبيرة من الطعام، حاولي تكوين وجبة متوازنة تحتوي على مصدر للبروتين + مصدر للحبوب + فاكهة أو خضروات + مياه.

ومن المهم أيضًا مراعاة عمر الطفل وحجم الوجبة ومستوى نشاطه، لأن احتياجات الطفل الذي يقضي يومًا دراسيًا طويلًا ويمارس الرياضة تختلف عن طفل آخر.

ولا يجب إجبار الطفل على تناول كمية أكبر من احتياجه لمجرد الخوف من شعوره بالجوع، بل من الأفضل الاستماع إلى إشارات الجوع والشبع لديه وتوفير اختيارات غذائية متنوعة ومناسبة.