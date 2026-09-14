ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

تحول حادث سير مروع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مأساة، بعدما لقي مؤثر السيارات الأمريكي جيمس وير، البالغ من العمر 27 عاما، مصرعه برفقة شخص آخر، إثر حادث عنيف لسيارة ماكلارين انتهى باشتعالها وتحطمها بصورة بالغة.

ووقع الحادث بمدينة إيرفين بعد منتصف ليل الأحد 13 سبتمبر، بالقرب من تقاطع شارعي كولفر درايف وديرفيلد أفينيو، حيث تلقت الشرطة وفرق الإطفاء بلاغا عن اشتعال سيارة، وعند وصول فرق الطوارئ والتعامل مع الحريق، عثرت السلطات على جثتي شخصين داخل سيارة ماكلارين موديل 2019.

وأعلنت السلطات لاحقا تحديد هوية أحد الضحيتين باعتباره جيمس وير، بينما لم تكشف حتى الآن عن هوية الشخص الآخر الذي كان داخل السيارة وقت وقوع الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية التي أعلنتها الشرطة، كانت السيارة متوقفة عند إشارة مرور، قبل أن تنطلق بسرعة عقب تحول الإشارة إلى اللون الأخضر، وبعد فترة قصيرة فقد السائق السيطرة على السيارة، التي اصطدمت أولا بحافة الرصيف ثم اصطدمت بشجرة بقوة، ما أدى إلى تحطم هيكلها واشتعالها.

وتواصل السلطات التحقيق لتحديد الظروف الدقيقة التي سبقت الحادث، بما في ذلك سرعة السيارة والعوامل التي ربما أدت إلى فقدان السيطرة عليها.

وكان جيمس وير معروفا في أوساط السيارات في جنوب مقاطعة أورانج، وشارك في تأسيس تجمع South OC Cars & Coffee، الذي أصبح من الفعاليات البارزة لعشاق السيارات في المنطقة.

وكان وير يدير التجمع الأسبوعي بالتعاون مع والده وعدد من المتطوعين، حيث يجذب الحدث آلاف السيارات، بداية من السيارات الرياضية والخارقة وصولا إلى الطرازات الكلاسيكية والنادرة والمعدلة.

ونعى التجمع مؤسسه، معربا عن حزنه لوفاته، ومطالبا بمنح أسرته وأصدقائه المساحة والخصوصية خلال هذه الفترة الصعبة.